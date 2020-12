Cecilia Capriotti – Tutto su di lei – Età, compagno e figli

Cecilia Capriotti è pronta a sbarcare al Gf Vip 5. A partire da questa sera, la showgirl dovrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia e unirsi ai concorrenti già presenti nel reality. Chi è Cecilia Capriotti?

Un nome più che conosciuto dai telespettatori italiani, che di sicuro la ricordano ormai 20 anni fa sul palco di Miss Italia. Il concorso di bellezza le ha aperto infatti le porte della tv e ha partecipato a diversi programmi.

Cecilia Capriotti – Età, marito e figli

Cecilia Capriotti nasce il 27 febbraio del ’76 ad Ascoli Piceno e debutta a Miss Italia nel 2000. Arriva quarta nel concorso e viene notata da Lele Mora. Quattro anni più tardi la troviamo come valletta di Dribbling, il talk sportivo di Rai 2, per poi sbarcare a La vita in diretta e in seguito a La grande notte condotto da Gene Gnocchi. Nel 2008 sbarca anche sul grande schermo grazie al film No problem di Vincenzo Salemme, dove interpreta Eva. Nello stesso periodo partecipa anche alla sitcom Piloti, mentre due anni dopo la vediamo con Samuel Peron a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Posa intanto per Max e poi per For Men e poi entra nel cast di To Rome with Love di Woody Allen per un ruolo secondario.

Cecilia Capriotti finisce fra le pagine di cronaca anche per altri motivi: viene iscritta nel registro degli indagati per lo scandalo Vallettopoli nel 2007: l’accusa è di presunta estorsione nei confronti di Francesco Coco, ex calciatore. L’anno successivo però viene scagionata da ogni accusa, mentre nel 2010 diventa vittima di un tentativo di estorsione da parte di un press agent. Dal punto di vista sentimentale, inizia nel 2016 una relazione con l’imprenditore Gianluca Mobilia e i due danno alla luce una figlia, Marie Isabelle. Nei sogni della showgirl c’è la possibilità di allargare presto la famiglia e dare un fratellino o una sorellina alla sua piccola.