Classifica e oroscopo di sabato 19 dicembre 2020: Fortuna per l’Acquario, occhio alle discussioni, Capricorno!

Ecco l’oroscopo di sabato 19 dicembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana è passata rapidamente ed eccoci già alle porte di un nuovo weekend, l’ultimo prima di Natale. Quali sorprese riserverà ai segni zodiacali? Giornata bellissima per l’Ariete che potrà vivere emozioni piacevoli. Il Toro, il Leone e lo Scorpione dovranno gestire al meglio la loro agitazione. Fiacchezza per la Bilancia. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di sabato e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di sabato ti aspetta un weekend all’insegna delle belle emozioni e dello svago. Buone notizie dal cielo: Giove sta per cominciare un transito positivo che sancirà la tua rinascita, lavorativa, economica e amorosa. Ti converrà sfruttare le prossime ore per concentrare gli appuntamenti importanti, perché domenica l’umore potrebbe peggiorare un po’. 5 stelle.

Toro

Si preannuncia una giornata piuttosto complicata. Il rischio di tensioni o, peggio ancora, contrasti in famiglia, in amore sarà molto alto. Ti converrà avere molta prudenza. Anche sul lavoro potresti andare incontro a un fastidioso contrattempo, qualche difficoltà. Sarebbe il caso di fare lo stretto necessario e niente di più. 2 stelle.

Gemelli

Ti converrà concentrare gli impegni più importanti al mattino perché durante il pomeriggio e soprattutto in serata la Luna diventerà opposta e provocherà qualche momento di nervosismo. Ti sveglierai carico di energia, vitalità e idee creative da non trascurare! In amore dovrai usare cautela: Venere in Sagittario potrebbe causare qualche difficoltà, forse dei sospetti o un po’ di gelosia, con il partner. 3 stelle.

Cancro

Non sarà una giornata negativa, non potrebbe esserlo dopo il nuovo passaggio di Saturno. Dovrai, però, fare i conti con una Luna in Acquario che ti renderà un po’ nervoso o insicuro sul da farsi. Esitazioni di poco conto, visto che già da domenica il pianeta traslocherà in Pesci e tu ritroverai vitalità e lucidità mentale. 3 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di sabato sarà un sabato piuttosto critico. Nel corso della giornata potresti sentirti nervoso, irritabile, suscettibile, perfino poco lucido, colpa di Luna e Saturno in Acquario. D’ora in avanti prudenza dovrà essere la tua parola d’ordine, perché il severo Saturno ti metterà sotto torchio. Non dovrai pensare che sia per metterti in difficoltà! Il pianeta vorrà soltanto che tu cresca, che impari delle lezioni non ancora apprese. 2 stelle.

Vergine

Dovresti concentrare i tuoi impegni su questo sabato, perché domenica dovrai fare i conti con una Luna in aspetto contrario. Certo è che non avrai grande margine di movimento con Mercurio, Venere nel segno del Sagittario e adesso Saturno e Giove non più favorevoli. Nei prossimi mesi non sarai messo particolarmente sotto pressione dalle stelle, ma dovrai conquistarti le cose, avrai meno colpi di fortuna rispetto al passato! 3 stelle.

Bilancia

Si preannuncia un inizio di weekend col botto. Nelle prossime ore potrai contare su una schiera di validi alleati: Luna, Saturno, Giove, Venere e Mercurio In amore avrai l’opportunità di riguadagnare terreno e nel lavoro dovrai cominciare a fare nuovi progetti, a metterti in gioco. Preparati a vivere delle novità interessanti! L’unico cruccio rimarrà quel Marte in opposizione che ti costringerà a dover tenere testa a un certo nervosismo, un po’ di fiacchezza. 4 stelle.

Scorpione

Dovrai affrontare le complicazioni che ti causerà questa Luna contraria: un po’ di agitazione, qualche momento di sconforto e della tensione nel lavoro e in famiglia. Mercurio nel segno del Sagittario potrebbe procurarti qualche piccola spesa imprevista, metre Saturno ti susciterà un bisogno di startene per i fatti tuoi. Meno male che da sabato sera e per tutta la domenica potrai contare su una bellissima Luna. 2 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di sabato sarà un weekend meraviglioso, da segnare sul calendario. I nuovi passaggi di Saturno e Giove saranno decisamente favorevoli e daranno il via alla tua grande svolta. La Luna in Acquario ti regalerà energia, vitalità e socievolezza. Sole, Mercurio e Venere nel tuo cielo indicheranno ottime opportunità in amore, nel lavoro e con i soldi. Cosa chiedere di più in questo momento? 5 stelle.

Capricorno

Non sarà un sabato facile, per via dei nuovi passaggi di Saturno e Giove nel cielo dell’Acquario. Dovrai salutare i due pianeti, ma non temere! Sapranno comunque sostenerti a livello economico, anche dalla loro nuova posizione. Mercurio nel segno del Sagittario potrebbe provocare qualche piccola spesa di troppo: fai attenzione! Possibili momenti di sconforto o di nervosismo. Occhio alle discussioni! 2 stelle.

Acquario

Ti aspetta un fine settimana particolarmente significativo. La Luna, Saturno e Giove saranno nel tuo segno e rappresenteranno un nuovo inizio. Finalmente la tua vita potrà trasformarsi radicalmente. Non sarà sempre facile! Dovrai raccogliere il coraggio per accettare le novità che si presenteranno lungo la tua strada, per cogliere ogni opportunità. Se saprai farlo, la tua vita migliorerà di gran lunga e tu potrai crescere tantissimo. 5 stelle.

Pesci

Dovrai puntare sul sabato sera e sulla domenica, quando la Luna raggiungerà il tuo segno, perché prima l’umore non sarà dei migliori. Stai per cominciare un periodo piuttosto delicato, soprattutto in amore. I pianeti ti metteranno in condizione di fare chiarezza dentro te stesso, capire cosa desideri in cuor tuo. D’ora in poi non ti sarà più permesso d’illuderti, di mentirti. Sul lavoro le cose andranno un po’ meglio e molto presto potresti vivere novità interessanti. 3 stelle.