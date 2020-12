Cyberpunk 2077, la decisione di Cd Projekt: “Rimborseremo tutte le copie fisiche del gioco”

Cyberpunk 2077 sta facendo molto parlare i videogiocatori e gli addetti ai lavori del settore dalla sua uscita, lo scorso 10 dicembre: uno dei videogiochi più attesi sul mercato, che ha richiesto oltre 8 anni per essere portato a termine, creando numerose aspettative ha raccolto da subito parecchi consensi ma in pochi giorni è diventata sempre più numerosa l’utenza relativa alle console di “vecchia generazione” ossia Playstation 4 e Xbox One che hanno lamentato dei problemi di fluidità e altri problemi tecnici, fattore confermato dalla stessa casa produttrice polacca.

Problematiche

Il gioco infatti è stato reso disponibile sia per le console next gen, ossia Playstation 5 e Xbox Series X/S e Personal Computer che per le sopracitate due old gen: al netto di diversi bug più o meno importanti, sui dispositivi più potenti il titolo resta godibile, lo stesso non si può dire per i numerosi utenti in possesso di PS4 e Xbox One che hanno protestato sia con CD Project (che ha comunicato che il titolo riceverà diversi aggiornamenti da qui alla prima parte del 2021), ma anche con Sony e Microsoft che hanno reagito in maniera sensibilmente differente: entrambe hanno rimosso il titolo dai propri store digitali, con la casa nipponica ha annunciato per la prima volta nella sua storia che opererà il rimborso per chiunque abbia acquistato il titolo.

Rimborso completo

Cd Projekt si è trovata inevitabilmente nell’occhio del ciclone, rea di aver pubblicato un titolo molto ampio e particolareggiato ma non in grado di “girare” in maniera degna su tipologie di console dove è regolarmente commercializzato, ed ha deciso di correre ai ripari, provando a limitare l’enorme danno di immagine rimborsando totalmente i possessori del gioco in copia fisica, come annunciato tramite social:

Abbiamo iniziato a rispondere alle persone che ci hanno contattato (fornendo una valida ricevuta d’acquisto), confermando la ricezione delle loro e-mail. Stiamo inviando queste risposte a ondate, quindi non vi preoccupate se non ricevete una risposta immediata.

llo stesso tempo, vogliamo informarvi che è nostra intenzione procedere con il rimborso per tutti coloro che hanno acquistato una copia fisica del gioco e sono in possesso di una ricevuta di acquisto valida (è comunque necessario inviarci una e-mail a helpmerefund@cdprojektred.com entro la finestra di tempo indicata).

Procederemo al rimborso di tasca nostra, se dovesse essere necessario. Nel caso in cui non siate riusciti ad ottenere il rimborso presso il negozio dove avete effettuato l’acquisto, siete pregati di contattarci per e-mail entro il 21 Dicembre. Dato che questa iniziativa sarà una tantum, vi indicheremo i passi successivi per ottenere il rimborso, successivamente alla data di chiusura indicata. Per le versioni digitali vi preghiamo di seguire gli step per ottenere il rimborso sulla piattaforma in cui avete effettuato l’acquisto”.