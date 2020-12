Domenica In, una chance a Maria Teresa Ruta? Costanzo spera di sì

Mara Venier, finita questa edizione, lascerà Domenica In per dedicarsi alla sua vita privata, questo vorrà dire dare una chance a Maria Teresa Ruta? La conduttrice si trova da Settembre dentro la casa del Grande Fratello Vip e in un di questi giorni ha confessato che le piacerebbe molto presentare il programma. Un desiderio che potrebbe essere esaudito se solo Mara prendesse in considerazione la cosa, ma non sembra essere questo il caso.

Il marito Nicola Carraro, ex produttore cinematografico, pubblicamente ha richiesto al direttore di Rai Uno Stefano Coletta di non insistere con sua moglie nel riguardo di una nuova edizione. Nello stesso momento ha stilato una lista, nei suoi social, di chi secondo il suo parere personale sarebbero perfette per prendere il posto di Mara. Così sono usciti questi nomi: Caterina Balivo, Antonella Clerici ed Eleonora Daniele. Ma non è da escludere anche un conduttore alla guida del programma, ad esempio Alberto Matano e Pierluigi Diaco.

Domenica In, una chance a Maria Teresa Ruta?

Nel riguardo della richiesta di Maria Teresa Ruta la presentatrice di Domenica In ha bloccato ogni pensiero che riguardava la gieffina nel suo programma. Così riferendosi alla sua collega, l’ha praticamente invitata:” a mettersi in fila”. Questa cosa però non è stata molto condivisa da un personaggio molto noto che ha spezzato una lancia a favore della madre di Guenda Goria. Proprio Maurizio Costanzo ha appoggiato la Ruta apprezzando il suo carattere e vedendola perfetta ad integrarsi con la modalità del format. Tramite il settimanale Nuovo, dove da ormai anni detiene una rubrica televisiva, ha invitato i vertici della Rai a prenderla come possibile conduttrice.

Maria Teresa come ben sappiamo non è nuova nel mestiere, ricordiamoci di quando nell’80 si è data da fare come presentatrice all’inizio di programmi sportivi. Passando ad altre trasmissioni, fino all’anno scorso dove l’abbiamo vista alle prese di TeleNord Chef per pura passione. Il marito di Maria De Filippi ha espresso il suo pensiero riguardo l’ex moglie di Amedeo Goria:” Al Grande Fratello Vip stiamo scoprendo una Maria Teresa Ruta divertente, leggera, sensibile e accogliente. Magari ci potrebbe stupire anche nel salotto tv che tiene compagnia ai telespettatori di domenica. Diamole una chance”. Che questo potrebbe spingere chi di dovere a prendere in considerazione la gieffina?