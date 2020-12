Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli zoodles! Un alimento dimagrante

Molto spesso su internet troviamo delle particolari mode alimentari che in alcuni periodi diventano riescono a fare il giro del mondo. Qualche volta vale la pena provarli per vedere se possono essere aggiunti o meno all’interno della propria routine alimentare. Per questo periodo molto prossimo al Natale abbiamo deciso di proporvi una particolare moda culinaria che può essere una buona soluzione per diminuire le calorie assunte in vista delle sempre più vicine abbuffate natalizie. In questo articolo cercheremo di spiegarvi cosa sono gli zoodles e perché stanno avendo tutto questo successo. Ma gli zoodles aiutano veramente a dimagrire? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Cosa sono gli zoodles?

Quanto di voi hanno sentito parlare su internet di zoodles senza però sapere cosa fossero? Ma soprattutto, vale veramente la pena provare a inserirlo all’interno di in una dieta dimagrante? Il termine “zoodles” è il risultato di un’unione fra la parola inglese “zucchini” (zucchine) e “noodles” (una pasta lunga e spessa di provenienza asiatica). Quindi, si tratta semplicemente di spaghetti interamente composti di zucchine. Per ottenerli si può usare un utensile particolare, lo spiralizzatore. In questo modo si possono reinventare molti primi piatti togliendo, però, tutte le calorie che sarebbero presenti, invece, in carboidrati come pasta e riso. Gli zoodles, così come la pasta e il riso, possono anch’essi essere cotti in acqua bollente, in questo caso per non più di un paio di minuti, oppure posso anche essere mangiati crudi.bGrazie al volume di questi ortaggi è possibile rimanere sazi molto a lungo, senza però aver mangiato alimenti troppo calorici. La fantastica notizia è che, grazie al ridotto contenuto calorico, si può abbondante con i condimenti da aggiungere agli zoodles. Oggi vi abbiamo insegnato a realizzare degli spaghetti a base di zucchine per tenere il peso sotto controllo con gusto e divertimento.

Ricetta con gli zoodles

Ecco gli ingredienti per preparare una ricetta con gli zoodles per quattro persone:

400 gr di zucchine

200 gr di pomodorini

2 cucchiai di olive nere

1 spicchio di aglio

q.b. di olio d’oliva (extravergine)

1 cucchiaio di pinoli

q.b. di sale

qualche foglia di basilico fresco

Per preparare gli zoodles iniziate a preparare gli “spaghetti” realizzando dei lunghi filamenti di zucchine, con le verdure lavate ed asciugate, utilizzando l’apposito attrezzo. Riscaldate un filo d’olio in una padella insieme ad uno spicchio d’aglio sbucciato. Aggiungete i pomodori pachini lavati e tagliati a metà. Fate cuocere un paio di minuti i pomodori, poi aggiungete le olive nere, aggiungete del sale e lasciate cuocere per 5 minuti abbondanti i pomodori, che in questo modo rilasceranno un po’ di sughetto. A questo punto potrete aggiungere le zucchine tagliate, fatele saltare in padella per non più di 5 minuti. Aggiungete i pinoli tostati a fine cottura. Ed ecco fatto, gli zoodles sono pronti, potreste a ad questo punto guarnirli con qualche fogliolina di basilico fresco.