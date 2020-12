Lucrezia Comanducci senza parole | Relazione in bilico a Uomini e Donne

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Lucrezia Comanducci è rimasta letteralmente senza parole di fronte a una rivelazione scoperta al centro dello studio. La dama romana, infatti, dopo aver litigato con Armando Incarnato, ha scoperto che il cavaliere campano ha ricominciato ad uscire con Brunilde. Naturalmente Lucrezia non si aspettava affatto che accadesse una cosa del genere.

Maria De Filippi ha spiegato che, da diversi giorni, Armando e Lucrezia non si sentivano più per via di una delle tante discussioni. In compenso, il cavaliere si è lasciato convincere da Brunilde ad uscire di nuovo insieme, per concedersi una nuova possibilità. Brunilde ha insistito molto nel contattare Armando e il cavaliere ha deciso di accettare.

Lucrezia Comanducci rimane senza parole

A quella notizia, Lucrezia Comanducci è rimasta letteralmente senza parole, poiché non sapeva nulla della loro uscita. Ma Armando Incarnato ha giustificato questo fatto dicendo che non aveva avuto la possibilità di raccontare tutto a Lucrezia solo perché erano diversi giorni che non si sentivano.

A quel punto, Lucrezia ha chiesto ad Armando cosa fosse cambiato per lui, visto che, nell’ultima puntata, aveva deciso di tagliare i ponti con Brunilde. Nonostante Lucrezia mantenga sempre un certo distacco, è apparso evidente che la dama non abbia gradito ciò che è accaduto tra Armando e Brunilde. Armando ha spiegato di essere comunque attratto da Brunilde e di averle voluto concedere una nuova possibilità.

A quel punto anche Brunilde ha detto che anche Lucrezia se ne era andata nelle scorse settimane, per poi tornare a corteggiare il cavaliere campano. Ma Lucrezia non si è mostrata affatto d’accordo con questo paragone, considerando diametralmente opposte le due situazioni. E’ dovuto intervenire Armando Incarnato per tranquillizzare entrambe le dame, dicendo che non vorrebbe che i toni si alzassero troppo tra loro. Armando è apparso piuttosto in difficoltà. Chi sceglierà il cavaliere a Uomini e Donne?