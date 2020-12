Mario Ermito – Tutto su di lui – Età, fidanzata e perchè è famoso

Mario Ermito entrerà presto nel reality più ambito di Canale 5: il suo nome è stato annunciato poche ore fa, assieme a quello di altri tre concorrenti che faranno il loro ingresso al Gf Vip 5. I telespettatori hanno accolto la notizia con un punto interrogativo: chi è Mario Ermito e perchè è considerato una celebrità?

Sappiamo che è un modello e che in passato ha lavorato con Rosalinda Cannavò, ovvero Adua Del Vesco. Fra i due c’è stato anche del tenero? Scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Mario Ermito: chi è, età, compagna e Instagram

Mario Ermito non è sconosciuto agli appassionati di moda e di concorsi di bellezza. Nel 2009 infatti è stato incoronato Il più bello d’Italia e ha già partecipato al Grande Fratello versione nip, condotto quell’anno da Alessia Marcuzzi. A distanza di otto anni da quell’esperienza, Mario ritornerà nella Casa per avere una seconda possibilità. Nel frattempo ha accostato al mondo della moda il suo debutto in tv e nelle fiction. In passato ha dimostrato anche di avere una bella voce, grazie alla partecipazione a Tale e Quale Show di Carlo Conti. In questa parentesi, il modello ha potuto affinare le sue capacità nell’interpretazione e imitazione. “Ad ogni personaggio che rappsentavo in diretta avevo sempre quella sensazione di paura”, ha detto a SuperGuidaTV, “è stato un susseguirsi di emozioni che porto a casa con piacere nonostante sia finito. La mia vittoria più grande è stato il responso positivo del pubblico”.

Mario Ermito nasce a Bari nel ’91 e a 19 anni decide di lasciare la città natale per trasferirsi a Milano. Qui inizia la carriera di Modello e sposta lo sguardo verso la recitazione subito dopo il suo arrivo al GF. Partecipa a diverse fiction popolari come L’onore e il rispetto, Don Matteo e Il Bello delle Donne. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, in passato ha avuto una relazione di tre anni con l’ex Miss Italia Francesca Testasecca. Nel 2019 si fidanza invece con Valentina Paolillo, di professione truccatrice. I due però non compaiono insieme sul profilo Instagram di lui.