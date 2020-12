Migliori modi per guadagnare da casa: ecco tre idee geniali

Il mondo del lavoro, già in una fase problematica in questi ultimi anni, ha subito una ulteriore battuta d’arresto a causa del coronavirus che ha messo in grande difficoltà molti settori lavorativi: artigiani, commercianti e simili hanno dovuto far fronte ad una crisi che non è ancora terminata, mentre altri hanno avuto la possibilità di trovare altri modi per guadagnare. La natura stessa delle restrizioni hanno infatti costretto la popolazione italiana a restare a casa gran parte del tempo ed ecco perchè il lavoro da casa ha subito un incremento notevole: ecco 3 tre idee che possono essere molto interessanti per “sbancare il lunario” pur restando tra le mura domestiche.

Affiliazioni

Moltissimi appassionati di tecnologia sfruttano già le affiliazioni che colossi come Amazon utilizzano per ampliare la propria influenza: solitamente è il metodo di guadagno principale degli Youtubers ma non solo, ma anche di chiunque abbia una propria pagina web relativa ad una determinata categoria di prodotti. Ogni utente che sceglie di affiliarsi viene fornito di un link che rimanda ai prodotti, e se questi vengono acquistati tramite il collegamento, l’affiliato avrà una parte dei guadagni.

Scrittore

Se amate scrivere, internet è un luogo particolarmente indicato, che può offrire ottime chances sia per chi già ha già intrapreso questa strada, ma anche per chi magari ha deciso di farlo per diletto. Gli argomenti sono ovviamente moltissimi, e per questo motivo è consigliabile occuparsi di ciò che si ama realmente. Oltre a sfruttare le pubblicità presenti sul vostro sito web, anche in questo caso grandi brands potrebbero essere interessati alla vendita del vostro libro, fisico o ebook.

Artista

Se siete dotati di un qualche tipo di talento artistico, o semplicemente amate svagarvi in questa maniera, piattaforme come Etsy.com permettono di arrotondare vendendo le vostre opere online. Molti artisti in erba sono riusciti a ritagliarsi una più che discreta popolarità, in un settore che ha visto una sorta di rinascita.