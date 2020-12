Oroscopo 2021 – I segni zodiacali che vedranno più cambiamenti il prossimo anno: ecco quali sono

Il 2020 ha fatto comprendere in maniera fin troppo chiara la definizione di “cambiamento”, visto che sopratutto a causa del Covid la gran parte della popolazione vuole sopratutto voltare pagina e affacciarsi con ottimismo e necessità di aria di cambiamento.

Del resto mancano oramai pochi giorni alla fine di questo anno che, per ragioni non esattamente positive, non verrà dimenticato facilmente. Il 2021 potrà riservare diverse novità per una larga fetta di persone, oggi prenderemo in esame i profili che vedranno più cambiamenti nei prossimi 12 mesi:

Scorpione

L’anno è stato altalenante in termini di produttività e soddisfazioni lavorative, la strada che avete scelto è molto probabilmente quella giusta anche se sarà necessario stare particolarmente attenti a cambiamenti repentini in tal senso. Simile il discorso sentimentale: ci saranno sicuramente novità, ma non per forza saranno positive.

Pesci

Ad un iniziale periodo di apatia, seguirà al contrario una voglia molto profonda di cambiamenti, evento solitamente raro per un segno molto intimista, timido e potenzialmente “conservativo” come Pesci. Le stelle favoriranno indubbiamente questo atteggiamento anche se sarà opportuno tenere gli occhi ben aperti.

Leone

Affrontare l’anno che verrà sarà sicuramente stimolante e proficuo per i nati sotto questo segno, abituati per definizione a non lasciarsi scappare alcuna occasione per divertirsi e fare ogni genere di esperienza. Anche se ci sarà da mettere in conto una certa propensione al rischio, si tratta di qualcosa di calcolato.

Vergine

Che lo vogliano oppure no, Vergine dovrà prepararsi psicologicamente a diversi cambiamenti, alcuni sicuramente programmati e non così inattesi, altri molto più radicali e quindi decisamente meno controllabili. Opportuno quindi star pronti fin da queste settimane.