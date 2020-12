Ricetta bocconcini prugne e bacon: ingredienti, preparazione e consigli

Per l’ultimo articolo di stasera andremo a vedere insieme la ricetta di un finger food molto sfizioso. Andremo a vedere come si preparano i bocconcini prugne e bacon. Questo finger food è molto goloso, esternamente è molto croccante mentre internamente la prugna resta morbida e succosa, inoltre stimola il palato dato l’accostamento dolce-salato. Ottimi da preparare come antipasto o aperitivo in ogni occasione, provateli se non li avete mai assaggiati.

Bocconcini prugne e bacon – Ingredienti

Ingredienti per 8 bocconcini:

Prugne disidratate denocciolate 8

Bacon 8 fette

Salvia 8 foglie

Bocconcini prugne e bacon – Consigli utili

Per realizzare i bocconcini prugne e bacon per prima cosa stendete le fettine di bacon su un tagliere, adagiate su una estremità una prugna secca denocciolata e arrotolate il bacon in modo da avvolgere completamente il frutto.

Adagiate i rotolini ottenuti su una teglia rivestita con carta da forno così che siano ben distanziati e cuocete in forno statico a 180° per circa 25 minuti in modo da dorare il bacon.

Una volta pronti, sfornate i bocconcini di prugne e bacon, lasciateli intiepidire e poi serviteli profumandoli con foglioline di salvia.

Bocconcini prugne e bacon – Consigli utili

Si consiglia di consumare i bocconcini di prugne e bacon al momento. Aggiungete qualche cubetto di formaggio all’interno per ottenere un gustoso effetto filante.