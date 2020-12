Ricetta croccante alle mandorle: ingredienti, preparazione e consigli

Il croccante alle mandorle è un tipico dolce natalizio che si prepara utilizzando le mandorle e lo zucchero. Noi oggi vi proponiamo la versione originale di questo delizioso dolcetto, ma voi potete anche provare ad utilizzare vari tipi di frutta secca, ad esempio le nocciole, gli anacardi, le arachidi. Sono molto carini anche da regalare, magari imbustati, ne saranno tutti felici.

Croccante alle mandorle – Ingredienti

Mandorle pelate 500 g

Zucchero 350 g

Miele di acacia 125 g

Succo di limone qualche goccia

Croccante alle mandorle – Preparazione

Per realizzare il croccante alle mandorle versate le mandorle pelate su una teglia e ponetele a tostare nel forno statico preriscaldato a 190°. Basteranno pochi minuti, stando attenti che non si brucino.

Nel frattempo occupatevi del caramello: prendete un tegame di acciaio non smaltato e versate qui il miele, lo zucchero e qualche goccia di succo di limone.

Mescolate per uniformare gli ingredienti e fate sciogliere a fuoco medio, munendovi di un termometro da cucina per monitorare la temperatura del caramello. Una volta raggiunti i 140° recuperate la teglia con le mandorle tostate e versatele ancora calde nel tegame.

Mescolate e aspettate che la temperatura raggiunga i 170°. Poi togliete dal fuoco e versate il composto in una teglia foderata con carta forno, distribuendolo con un cucchiaio di legno. Lasciate raffreddare a temperatura ambiente.

Quando il croccante alle mandorle si sarà raffreddato, rovesciatelo su un tagliere e tagliatelo a barrette prima di servirlo.

Croccante alle mandorle – Consigli utili

Per conservare il croccante alle mandorle come prima cosa avvolgetelo nella carta oliata, simile alla carta forno, e riponetelo in una scatola di latta o in un vaso con coperchio, solo quando sarà freddo. Inoltre, posizionate il contenitore in un luogo fresco e asciutto perchè con il caldo lo zucchero caramellato tende a sciogliersi. Il limone è necessario per evitare la cristallizzazione dello zucchero. Il miele, in sostituzione al glucosio, serve a migliorarne la resistenza all’umidità.