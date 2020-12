Soffri di colon irritabile? Ecco la soluzione naturale che fa miracoli!

Chi soffre della sindrome da colon irritabile può vedere la propria routine quotidiana completamente stravolta. La condizione di disagio causata dai suoi sintomi può arrivare a compromettere la qualità della vita e le relazioni con gli altri. Lo stress, a cui inesorabilmente siamo sottoposti, che sia di natura lavorativa, familiare o personale, non fa che aggravare il fastidio, che può presentarsi in maniera più o meno acuta. Ma quali sono le soluzioni naturali che ci permettono di alleviare i fastidì della sindrome da colon irritabile? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Come si allevia la sindrome da colon irritabile?

Per prima cosa è importante una corretta diagnosi differenziale fatta da uno specialista. I sintomi della sindrome da colon irritabile, infatti, possono essere facilmente confusi con quelli di altre patologie gastrointestinali. Appurata la natura del problema e chiarito che si tratta proprio di colon irritabile, si possono effettuare una serie di correzioni volte a modificare il proprio stile di vita. Alleviare i fastidì della sindrome da colon irritabile con rimedi naturali è possibile, ed il primo passo è sta proprio nel modificare il proprio piano alimentare che dovrà essere mirato ed equilibrato proprio per questa sindrome. È importante effettuare una forte riduzione di zuccheri raffinati e cibi industriali favorendo invece il consumo di cereali integrali, frutta e verdura. Si possono mangiare anche proteine magre quindi riso, avena, carne e pesce. Ingerire questi alimenti ricchi di fibre, infatti, aiuta il corretto transito intestinale evitando la fermentazione dei cibi nell’intestino. Un altro aspetto importante riguarda il bere tanta acqua per depurare l’organismo. In questo modo saremo in grado di prevenire la fastidiosa tensione addominale. Da evitare sono anche te, caffè, alcolici e tutte le bevande eccitanti che sono irritanti per l’intestino e contribuiscono ad aumentare ansia e stress. Modificare il proprio stile di vita significa anche fare attività sportiva. Una regolare attività sportiva aiuterà la corretta mobilità intestinale e permetterà, inoltre, di scaricare lo stress, principale nemico del colon irritabile. È risaputo infatti che l’intestino risente dei nostri umori ed in particolare in questa patologia ci può essere una grossa componente di natura psicosomatica.

Ecco i rimedi naturali che alleviamo la sindrome da colon irritabile

Una soluzione naturale utile ad alleviare questo fastidio arriva dalle erbe. L’estratto di eschscholtzia californica, preso mezz’ora prima dei pasti almeno due volte al giorno, insieme a dello yogurt può essere particolarmente utile. Altri alleati contro la sindrome del colon irritabile sono i semi di lino. Potete versare un cucchiaio di semi in un bicchiere d’acqua e lasciarli a bagno tutta la notte, coprendo il bicchiere. La mattina dopo filtrare l’acqua e bevetela, in questo modo si otterranno benefici dalle proprietà delle mucillagini di cui i semi sono ricchi e che sono utilissime per migliorare il transito intestinale e risolvere problemi di stitichezza e sfiammarne la mucosa. Pure la gramigna, sotto forma di estratto, ha un forte potere decongestionante, non ha effetti collaterali ed è ricca di flavonoidi, sali minerali, e vitamine. Può essere ingerita anche sotto forma di decotto o tisana.