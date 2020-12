Amadeus: come è cominciata la storia con Giovanna Civitillo

Amadeus è uno dei conduttori più amati e stimati dal pubblico. Il conduttore sta attraversando un periodo d’oro, ricco di amore ed anche professionalmente è un ottimon momento.

Amadeus ha conosciuto nel 2003 la sua attuale moglie, Giovanna Civitillo.

Era il 2003 quando i due si conoscono dietro le quinte de L’Eredità, lui era il presentatore del game show e lei una ballerina del programma. Giovanna doveva fare un ballo prima di una delle fasi dello show, La Scossa. Appena Amadues vede Giovanna rimane folgorato e dice al regista di farla azzardare un po’ in più.

Amadeus in quel periodo ha dichiarato di non essere ben disposto a storie serie, ma di pensare solo a divertirsi.

A causa della sua timidezza però Amadues era titubante nel tentare un approccio verso quella ragazza così bella. Un giorno prese coraggio, scrive un biglietto con scritto “ce prendiamo un caffè” e lo diede ad un autore per farlo consegnare alla bella Giovanna. La risposta non tardò ad arrivare, un timido “sì”. Da allora il primo appuntamento a Corso Como e poi il grande amore, coronato con il matrimonio ed un bellissimo bambino.