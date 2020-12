Amadeus: Tutto su di lui – età, moglie, figli, carriera, vero nome – FOTO

Amadeus è uno dei presentatori italiani più apprezzati dal pubblico. In questo momento sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro, dopo la conduzione del Festival di Sanremo 2020, gli è stata affidata la conduzione anche l’edizione 2021.

Stasera, sabato 19 Dicembre, su Rai Uno condurrà una puntata speciale di I soliti ignoti per Telethon.

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani è nato a Ravenna il 4 settembre del 1962, è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano. Debutta negli anni ottanta a Radio Deejay, grazie a Claudio Cecchetto, in qualità di DJ e si afferma successivamente come conduttore televisivo.

Nel corso degli anni si afferma sempre di più e si fa apprezzare molto dal pubblico da casa.

La sua simpatia travolge il pubblico, la sua ironia sempre garbata fa ridere.

La vita privata di Amadeus è stata per lungo tempo sui giornali di gossip e ora scopriremo perché. Il conduttore è stato sposato per lungo tempo, esattamente dal 1993 al 2007, con Marisa Di Martino. Testimone al matrimonio era addirittura Fiorello. Dall’unione è nata Alice, ora 23 anni. Durante la conduzione del programma L’eredità, Amedeo conosce la ballerina Giovanna Civitillo, con cui, nel 2003 quando ancora è sposato, inizia una relazione. Il 19 gennaio 2009 nasce il figlio dei due José Alberto. In luglio Amedeo Sebastiani e Giovanna Civitillo si sposano con rito civile e poi in chiesa.