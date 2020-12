Classifica e oroscopo domenica 20 dicembre 2020: il Toro è più sereno, il Sagittario è insofferente

Ecco l‘oroscopo di domenica 20 dicembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana sta per volgere al termine. Quali segni potranno trascorrere una giornata di serenità? Il Toro potrà recuperare la tranquillità dopo alcuni giorni piuttosto faticosi, mentre il Leone farà i conti con una certa irritazione. Servirà prudenza al Sagittario e all’Acquario. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domenica e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domenica sarà una giornata molto intrigante, grazie al nuovo passaggio di Saturno nel segno dell’Acquario. Dopo ben tre anni finalmente ti libererai della sua opposizione! D’ora in poi riuscirai a migliorare la tua vita. Nelle prossime ore avrai energia e vitalità: sfruttale per organizzare qualcosa di piacevole con le persone che ami. 5 stelle.

Toro

Ritroverai più serenità, merito di una bellissima Luna in Pesci e di Mercurio nel segno del Capricorno. Approfitta di questa giornata per ricaricare le batterie, per recuperare in amore. In questi giorni sta cominciando un periodo piuttosto critico, in concomitanza con i nuovi transiti più difficili di Giove e Saturno. 3 stelle.

Gemelli

Dovrai avere prudenza, soprattutto in amore e in famiglia, perché la Luna nel segno dei Pesci potrebbe renderti nervoso, far emergere qualche momento di tensione. Mercurio traslocherà nel cielo del Capricorno e raggiungerà una posizione migliore rispetto a prima. A poco a poco i tuoi affari cominceranno a migliorare, così come i guadagni e le idee saranno sempre più interessanti. 3 stelle.

Cancro

Sarà una bella domenica, grazie a questa bellissima Luna in Pesci. Finalmente ti sveglierai con più vitalità e forza. Avrai una voglia crescente di romanticismo e di tenerezza: approfittane, per trascorrere alcune ore piacevoli con il partner o con la tua famiglia. Oltretutto, ti libererai una volta per tutte dell’opposizione di Saturno: ottima notizia! D’ora in avanti potrai guardare al futuro con più fiducia. 4 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di domenica sarà una giornata particolare. La Luna e Saturno saranno in opposizione: ti converrà usare cautela in amore e in famiglia. Se la Luna ti potrebbe provocare dei momenti di irritazione, Saturno ti insegnerà a crescere, anche attraverso esperienze faticose. In aggiunta Mercurio in Capricorno ti costringerà a non fare scelte azzardate con le finanze. 2 stelle.

Vergine

Dovrai avere molta prudenza, perché in questa giornata sarà facile discutere con il partner o in famiglia. Saturno, prima favorevole, adesso cambierà posizione e ti priverà del suo sostegno speciale. Non dovrai temere, però, perché negli ultimi anni sei tanto capace di costruire molto e d’ora in avanti ti basterà proteggere ciò che hai già! In amore dovrai impegnarti per ritrovare un bella intesa. 3 stelle.

Bilancia

Si preannuncia una giornata promettente. I nuovi passaggi di Giove e Saturno hanno dato il via alla tua rinascita. I giochi son fatti! Aspettati dei cambiamenti molto presto, sia nel lavoro che in amore. Chi sarà alla ricerca di una nuova occupazione, potrà ottenere un’opportunità interessante a partire da febbraio prossimo. 5 stelle.

Scorpione

Si prospetta una domenica migliore rispetto alle giornate precedenti. La Luna sarà in aspetto armonico: potrai recuperare più energia, serenità e disponibilità verso il prossimo. Purtroppo Saturno ha iniziato un transito contrario che ti darà filo da torcere. D’ora in avanti dovrai riflettere con molta attenzione, prima di prendere una decisione importante. 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domenica non sarà una giornata facilissima. La Luna in quadratura ti renderà parecchio agitato, insofferente a tutto e tutti. Le restrizioni di questi giorni non aiuteranno di certo un segno come il tuo, così amante della libertà! Nelle prossime ore dovrai salutare Mercurio che si trasferirà nel cielo del Capricorno. Non disperare! Il pianeta degli affari ti potrà aiutare anche da lì! 2 stelle.

Capricorno

La Luna nel segno dei Pesci stuzzicherà la tua parte più romantica. Il pianeta dovrà, però, fare i conti con una Venere opposta che non ti aiuterà a esprimere ciò che provi nei confronti del partner. Nelle prossime ore mercurio sarà nel tuo segno: finalmente potrai aumentare i guadagni, portare avanti i tuoi progetti, chiudere a tuo vantaggio degli affari e migliorare i rapporti con colleghi e collaboratori. 4 stelle.

Acquario

Dovrai avere molta prudenza, specialmente in amore, perché la Luna contraria potrebbe far emergere un po’ di tensione, qualche momento di disagio. Per fortuna potrai contare su Giove e Saturno che d’ora in avanti saranno nel tuo segno. Con due alleati di questo calibro nel 2021 potrai raggiungere traguardi importanti! 3 stelle.

Pesci

Che bello! La Luna nel segno di regalerà vitalità e maggiore serenità, voglia di amare. Chi in passato ha vissuto dei contrasti di coppia, potrà sfruttare le prossime ore per riportare l’armonia. I single avranno voglia di rimettersi in gioco, di fare conoscenze interessanti. Qualcuno potrebbe riscoprirsi innamorato di una persona. Goditi questa domenica all’insegna delle emozioni. 4 stelle.