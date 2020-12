Elisabetta Gregoraci chiama i pompieri | Cos’è accaduto nella notte?

Nella serata di ieri abbiamo seguito un’altra puntata del Grande Fratello Vip che ci ha lasciati senza parole, ma a donare un momento divertente e al contempo di panico è stata Elisabetta Gregoraci che chiama i pompieri. È accaduto proprio durante la notte, dopo la diretta televisiva, in cui l’ex gieffina si trovava davanti alla porta della sua stanza mentre faceva una live con i suoi fan e due amici che conosciamo molto bene.

È proprio in quel momento che il fatto è accaduto e l’ha portata a dover chiedere soccorso ai vigili del fuoco, spinta anche da Francesco Oppini ed Enock con cui stava parlando. In molti hanno ironizzato sulla questione, altri si sono divertiti come matti, ma Elisabetta seppur in un primo momento era propensa a riderci su, dopo poco ha deciso di chiudere la live. Solo almeno un’ora dopo la showgirl ha rassicurato tutti di essere riuscita a risolvere la situazione tramite una storia di Instagram.

Elisabetta Gregoraci chiama i pompieri

Ieri è stata trasmessa sul palinsesto Mediaset la puntata del Grande Fratello Vip e come di consueto erano presenti anche chi è uscito durante il percorso. Dopo aver avuto qualche battibecco, il solito, con Malgioglio per Pierpaolo la situazione sembrava procedere per il meglio. Ovviamente l’uscita del Vippone per eccellenza ha destabilizzato un po’ tutti. Ma a donare un momento di liricità è stata la stessa Elisabetta. Ha deciso di fare una diretta sul suo profilo social dopo la puntata per chiacchierare con i fan e i suoi due amici. È proprio in quel momento, in cui cercava di entrare nella sua stanza dell’hotel, in cui si è accorta che la chiave non voleva saperne di aprire la porta.

Così ha subito chiesto aiuto ad Enock e Francesco, i quali hanno cercato di darle qualche suggerimento per cercare di forzare la serratura. A questo punto i fan hanno scherzato sul fatto che Briatore avrebbe potuto cambiarla apposta, queste sono state le parole della conduttrice:” Volete lo scoop? Sono fuori da casa mia, non funziona la chiave, sono rimasta fuori ragazzi. Sono rimasta fuori, non si apre la porta di casa mia, voglio morì. No ragazzi cosa devo fare? Vi giuro non si apre. Sono bloccata, no, non è Briatore che ha cambiato la serratura. Vi pare che alle 2 e mezza di notte rimango bloccata”. Ed ha aggiunto:” Invece di fare la pazza in diretta, forse è il caso che chiami qualcuno. Stasera mi tocca dormire sul pianerottolo. Ok forse è meglio che chiami i vigili del fuoco. Chiamo i pompieri no?”. Fortunatamente il tutto si è concluso per il meglio, infatti verso le tre e mezza la Gregoraci ha informato tutto il suo pubblico di essere dentro la sua stanza.