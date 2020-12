Lo sciroppo d’acero: perchè è meglio dello zucchero?

Lo sciroppo d’acero è un dolcificante naturale dal sapore dolce e intenso. Viene consumato soprattutto in Canada, paese che ne vanta la produzione, e negli Stati Uniti dove viene utilizzato soprattutto per dolcificare i waffles o i pancakes.

Lo sciroppo d’acero oltre ad essere un dolcificante possiede anche determinate proprietà benefiche e si dice che sia di aiuto nella lotta contro i chili di troppo. Tuttavia come può un dolcificante far perdere peso? Sembra un controsenso, giusto? In questo articolo cercheremo di rispondere a questa e ad altre curiosità riguardanti lo sciroppo d’acero.

Lo sciroppo d’acero: cos’è e proprietà

Ma che cos’è concretamente lo sciroppo di acero, da cosa deriva? Come viene prodotto? Bene, lo sciroppo d’acero altro non è che un’emulsione dolce che si ricava dalla linfa dell’acero canadese, che scresce soprattutto nella provincia del Québec.

La linfa proveniente dall’acero, viene raccolta in primavera e viene fatta bollire. Attraverso questa particolare procedura, alla fine si estrae lo sciroppo di acero.

Lo sciroppo d’acero contiene diversi sali minerali come il potassio, il calcio, il ferro oltre che le vitamine del gruppo B. Essendo una sostanza zuccherina risulta anche energizzante, oltre che drenante, depurativa e antiossidante, infatti in virtù delle sostanza antiossidanti presenti al suo interno, lo sciroppo d’acero contrasta l’invecchiamento cutaneo e combatte la proliferazione dei radicali liberi.

Lo sciroppo d’acero fa dimagrire?

Ebbene sì, pare proprio che lo sciroppo d’acero aiuti a dimagrire. Nonostante lo sciroppo d’acero abbia molte calorie, gli studiosi hanno scoperto che possiede la particolare proprietà di bruciare i grassi in eccesso nell’organismo. Divertente l’idea di bruciare grassi consumando zuccheri, non siete d’accordo?

Sembra quasi che la natura ci prenda in giro alle volte, ma quando questo succede a nostro vantaggio, non possiamo certo non approfittarne e non prendere la palla al balzo!

Lo sciroppo d’acero aiuta inoltre l’organismo a liberarsi dalle tossine in eccesso perché favorisce la diuresi, questo significa che permette di perdere i liquidi in eccesso contenuti nell’organismo prosciugando in questo modo la ritenzione idrica che di solito si accumula su fianchi e cosce. Lo sciroppo d’acero aiuta anche a ridurre i centimetri del girovita, per lo stesso motivo appena citato.

Come consumare lo sciroppo d’acero

Se vogliamo iniziare a consumare lo sciroppo d’acero per dimagrire, è importare seguire alcune indicazioni pratiche sul suo utilizzo, la più semplice ed efficace è questa: prendete mezzo litro di acqua minerale (fredda o calda, a vostro piacimento) e fate sciogliere in essa un cucchiaino di sciroppo d’acero, e bevete tutto la mattina a digiuna. Eseguite questa pratica almeno una volta a settimana per avere i risultati sperati.

Per rendere il beverone ancora più funzionale, potete aggiungere altri ingredienti che vanno a potenziare l’effetto dello sciroppo d’acero come: cannella, pepe, limone, chiodi di garofano, ecco degli esempi:

250 ml. di acqua calda;

2 cucchiai di sciroppo d’acero;

2 cucchiai di succo di limone;

Un pizzico di pepe di Cayenna.

Prendete un pentolino e fate bollire l’acqua. Versatela poi in un boccale capiente e aggiungete 2 cucchiai di sciroppo d’acero, 2 cucchiai di succo di limone e un pizzico di pepe di Cayenna.