Natale a Christmas Valley: trama, trailer e cast del film

Natale a Christmas Valley è il film che Tv8 propone per il suo primo pomeriggio di oggi, sabato 19 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Graeme Campbell e risale a quattro anni fa. Appartiene al genere commedia e sentimentale, mentre il titolo originale è Love You Like Christmas.

La trama di Natale a Christmas Valley ci parla di una dirigente alle prese con alcuni incidenti di percorso che la porteranno in una cittadina sconosciuta, dove scoprirà tutto ciò che le è sempre mancato. Scopriamo gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Natale a Christmas Valley, la trama

Maddie è una dirigente del marketing che ha basato la sua intera esistenza sul lavoro. Un giorno si ritrova a dover raggiungere il luogo in cui sta per tenersi il matrimonio di un cliente, ma un imprevisto la spingerà a fare i conti con un destino. Un bivio infatti la obbligherà a fare rotta verso Christmas Valley, una cittadina in cui ognuno è innamorato del Natale: la festività più importante. La trama di Natale a Christmas Valley ci rivela che la protagonista farà presto un incontro inaspettato ed entrerà in contatto con un gruppo di sconosciuti che la faranno sentire in famiglia. Maddie inizierà così a dubitare di avere una vita di successo: qualcosa le è sempre mancato, ma di che si tratta?

Natale a Christmas Valley, il cast

Il cast di Natale a Christams Valley è guidato da Bonnie Sommerville, che conosceremo grazie al personaggio di Maddie Duncan. Al suo fianco troveremo Brennan Elliot nei panni di Kevin Tyler e Madison Brydges in quelli di Jo Tyler. Sono presenti inoltre gli attori: Precious Chong (Pam); Richard Vaugh (Bob Harding); Graham Scott Fleming (Cory); Sadie LeBlanc (Holly); Andre Richards (Luke); Miku Graham (Roz); Derek Scott (Roy); Romano Orzari (Robert Warren); Landy Cannon (David Hadley) e Geoffrey Pounsett (Teddy).