Oroscopo Leone 2020 – Parola d’ordine: prudenza!

Secondo l’oroscopo 2021 per te Leone l’anno comincerà in sordina. Durante i primi mesi , infatti, sarai infastidito da alcune insicurezze. Sarà importante adattarsi ai cambiamenti accaduti nei mesi scorsi. Dovrai usare la massima cautela, soprattutto con i soldi.

Oroscopo 2021 – Amore

Secondo l’oroscopo 2021 dovrai avere particolare prudenza. Con Giove e Saturno contrari non si scherzerà e, tranne i mesi in cui Venere e Marte saranno favorevoli, avrai difficoltà di coppia per gran parte dell’anno.

Oroscopo 2021 – Lavoro

Si preannuncia un 2021 difficile anche sul fronte lavorativo. Dovresti provare a conservare ciò che hai già costruito, tenerti il vecchio lavoro e non cominciare nulla di nuovo. Nei mesi in cui Marte sarà in quadratura l’agitazione sarà così tanta che rischierai di prendere decisioni avventate. Sii prudente!

Oroscopo 2021 – Fortuna

Come indica l’oroscopo 2021 non sarà un anno fra i più fortunato, ma alcuni mesi saranno decisamente più complicati di altri, come per esempio da gennaio al 4 marzo. In questo periodo sarà facile farsi assalire dalla stanchezza o dallo sconforto.

