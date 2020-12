Oroscopo Settimanale – I segni più sedentari dello zodiaco: il tuo è tra questi?

Tutti abbiamo un talento, o comunque siamo predisposti per un determinato tipo di attività, che sia lavorativa o legata allo svago: sebbene esistano persone in grado di dare il massimo in svariati campi, è piuttosto comune separare le persone tra quelli più atletici e chi invece preferisce uno stile di vita più sedentario. Questo viene determinato in maniera profonda dal nostro modo di vedere le cose, e quindi anche dal segno zodiacale: ecco quali sono i sedentari cronici dello zodiaco.

Bilancia

Non è un grande amante dello sport “attivo”, ossia quello che si fa in prima persona: il più delle volte preferisce spendere il proprio tempo libero in attività che non richiedono uno sforzo fisico particolare, come ad esempio giochì con abilità matematiche o che richiedono particolare ingegno.

Pesci

Possono essere discreti sportivi ma vanno opportunamente stimolati: “di base” infatti non amano muoversi e il più delle volte i rappresentanti di questo segno scelgono mansioni prevalentemente sedentarie o comunque dove non è necessario un dispendio di energie fisiche. Preferiscono una serata di relax che a sudare in palestra, ad esempio.

Capricorno

Per niente pigri, ma decisamente attivi: quello che rende il Capricorno “tipico” è la sua poca propensione a sprecare energie in attività sportive senza una vera e propria ragione, mentre è un discreto stakanovista sul lavoro. Fondamentalmente reputa l’esercizio fisico un po’ fine a se stesso.

Acquario

Differente la situazione per l’Acquario, un profilo molto attivo ed energico: amano muoversi e dare dimostrazione di grande affidabilità ma se devono imporsi un particolare esercizio allora le cose cambiano nettamente, e preferiscono passatempi decisamente meno stancanti.