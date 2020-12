Quali sono i formaggi con meno colesterolo? Ecco la risposta dell’esperto

Per rispettare un regime alimentare vario, e, soprattutto, sano ed equilibrato, il formaggio è uno degli alimenti che, senza esagerare con le dosi ingerite, può essere inserito senza troppi problemi all’interno della dieta. Quanto detto però, non vale se si hanno problemi di colesterolo elevato perché il formaggio di solito è ricco di grassi saturi e ciò potrebbe causare problemi a quei soggetti. Ma quali sono i formaggi che si possono mangiare anche se si soffre di colesterolo alto? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Si possono mangiare i formaggi se si ha il colesterolo alto?

In linea di massima no, tuttavia esistono alcuni formaggi che, se mangiati a piccole dosi non innalzano i livelli di colesterolo cattivo. Ma, quali sono i formaggi che, rispetto ad altri, hanno dei valori e delle proprietà nutrizionali che non tendono ad alzare i livelli del colesterolo LDL che è quello cattivo? Nei prossimi paragrafi cercheremo di rispondere a tale quesito.

Ecco quale formaggio mangiare per tenere il colesterolo cattivo basso

I formaggi ideali per tenere il colesterolo cattivo basso sono quelli con un apporto di grassi che è inferiore alla media. Con la conseguenza che, sotto questo punto di vista, la scelta ottimale cade su formaggi come la crescenza, la ricotta e la feta. Possono andar bene anche la mozzarella, il gorgonzola e i fiocchi di latte. Questi formaggi, infatti, sono famosi per essere dei formaggi magri considerato che, da un lato, sono poveri di grassi e, allo stesso tempo, sono ricchi di proteine, di vitamine e anche di sali minerali.

Formaggi da evitare se si ha il colesterolo alto

I formaggi da evitare, se si soffre di colesterolo alto, sono, invece, ricchi di grassi proprio come il parmigiano, il pecorino e il formaggio spalmabile. Si tratta infatti di formaggi che, considerato che sono ricchi di grassi, possono alzare i livelli del colesterolo cattivo. Ciò nonostante, questo non significa per forza eliminarli dalla dieta. Ma semplicemente mangiarli giornalmente sempre in quantità ridotte sapientemente.

Quali sono i formaggi più calorici?

Il formaggio con un maggior contenuto di grassi ha ovviamente anche una quantità superiore di calorie. Per esempio, 100 grammi di formaggio parmigiano corrispondono a circa 430 calorie rispetto, a parità di quantità, a 380 calorie per il pecorino. A 260 calorie per la feta ed a 170 calorie per la ricotta.