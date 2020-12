Quanto vale l’oro oggi? Ecco la verità

Per molti secoli l’oro è stato considerato il più nobile dei metalli, e sebbene esistano in natura elementi ancora più preziosi, le caratteristiche del biondo metallo, come la duttilità e la possibilità di utilizzarlo sia per scopi pratici (come le monete, o la fusione in lingotti) ma anche per realizzare oggetti che rappresentano la ricchezza. Ecco perchè la percezione di questo metallo è così radicata ed importante, al punto che anche oggi la sua valutazione, che cambia sensibilmente anche nel corso della stessa giornata, determina l’andamento dell’economia.

Quanto vale l’oro oggi?

Proprio in virtù dell’importanza che ancora oggi l’oro ha nell’ambito dell’economia, vi sono diversi fattori che ne influenzano, e sono fondamentalmente tre: oltre al comprensibile concetto di domanda e offerta (la legge del mercato in senso stretto, ossia quando è maggiormente richiesto il prezzo sale), l’andamento delle banche centrali, che possiedono più che ragguardevoli somme del metallo, e il rapporto di valore con il dollaro e l’euro.

Nonostante esistano le numerose gradazioni di purezza dell’oro, si prendono in considerazioni quelli più pregiati in ambito economico, ossia 18 e 24 carati:

La quotazione dell’oro 24kt di oggi 19 dicembre 2020 e di 49.27€/gr, mentre l’oro 18kt in è 36.89€/gr