Ricetta pandoro farcito: ingredienti, preparazione e consigli

Se avete seguito i nostri articoli avrete sicuramente visto che abbiamo pubblicato la ricetta del pandoro, uno dei dolci natalizi più apprezzati in assoluto insieme al panettone. Il pandoro è buonissimo così com’è, ma può essere anche arricchito ulteriormente, ad esempio se lo preparate in casa potete aggiungere agrumi, cioccolato, cioccolato bianco, insomma tantissimi ingredienti, oppure, volendo, potete prepararlo nella versione classica e poi tagliarlo successivamente e farcirlo, ed è quello che andremo a fare noi oggi, andremo a vedere come si prepara il pandoro farcito. Ovviamente non è necessario preparare il pandoro, potete anche acquistarlo, risparmierete molto tempo, un’altra cosa da aggiungere è che noi vi forniamo un’idea per la farcitura, ma voi potete modificarla a seconda dei vostri gusti.

Pandoro farcito – Ingredienti

Pandoro 1 kg

Ribes 30 g

Mirtilli 30 g

Per la crema:

Latte intero 250 g

Panna fresca liquida 180 g

Tuorli 3

Zucchero 75 g

Zucchero a velo 20 g

Baccello di vaniglia ½

Amido di mais (maizena) 25 g

Pandoro farcito – Preparazione

Per preparare il pandoro farcito, iniziate dalla crema diplomatica. Preparate, per prima cosa, la crema pasticcera, riscaldando il latte in un pentolino con la metà di una bacca di vaniglia e i suoi semi.

Sbattete in una ciotola, con la frusta, il tuorlo e lo zucchero quindi aggiungete l’amido di mais, in alternativa potete utilizzare anche amido di riso o fecola di patate nella stessa quantità.

Con una pinza eliminate la bacca e versate il latte riscaldato sul composto a filo, amalgamando con la frusta. Riportate il composto sul fuoco e mescolate continuamente fino a che la crema non si sarà addensata.

Trasferite la crema pasticcera in una ciotola e fatela raffreddare completamente a temperatura ambiente e poi in frigorifero, coprendola con un foglio di pellicola a contatto.

Versate la panna liquida ben fredda nella tazza di una planetaria dotata di frusta, oppure usate uno sbattitore elettrico, e montatela, quando la panna avrà raggiunto una consistenza corposa, aggiungete lo zucchero a velo setacciato, e amalgamatelo alla panna, mescolando con una spatola.

Quando la crema pasticcera sarà completamente fredda, unite poco alla volta la crema chantilly, a più riprese, stemperando le due creme con una frusta, fino ad ottenere una massa spumosa, liscia e omogenea. Trasferite la crema in una sac-à-poche con bocchetta a stella.

Prendete il pandoro e affettatelo nel senso della larghezza per ricavare fette spesse circa 2 cm. Quindi prendete un piatto da portata e adagiate la fetta della base, farcite con la crema diplomatica che avete preparato al centro e proseguite con la fetta successiva, posizionata in maniera alternativa in modo che si vedano le punte della fetta sottostante.

Quindi farcite ancora con la crema e proseguite alternando gli strati in modo da ricostruire il pandoro. Decorate le punte in evidenza con ciuffi di crema poi guarnite con ribes e mirtilli posizionandoli sui ciuffetti di crema e sulla superfice, quindi completate se gradite con una spolverata di zucchero a velo prima di servire il pandoro farcito.

Pandoro farcito – Consigli utili

Conservate il pandoro farcito in frigorifero per 1-2 giorni, tirandolo fuori dal frigo circa 20 minuti prima di servirlo. Potete realizzare il pandoro farcito come più preferite, anche con della crema al mascarpone o crema pasticcera al cioccolato, potete variare anche la frutta, se non la preferite potete optare per delle nocciole, dei pistacchi, del cioccolato bianco, insomma date libero sfogo alla vostra fantasia.