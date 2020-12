Santo di domani 20 Dicembre: chi era San Liberato

Liberato è stato un martire italiano, noto anche come Liberale, perchè il suo nome era più propriamente Liberale, in latino Liberalis, tradotto poi erroneamente in Liberatis. Sul conto di San Liberato non ci sono tante notizie storiche tant’è che in alcune diciture viene riportato con l’aggiunto di “In Oriente”. In realtà sembra che San Liberato non sia vissuto nella parte Orientale dell’Impero bensì nacque, visse e morì a Roma. Non si conosce tantissimo sulla propria esistenza, ma sembra che il suo corpo sia stato sepolto nel cimitero di Via Salaria Vecchia.

San Liberato era un console, discendente da nobile famiglia, che si convertì al cristianesimo incontrando così la fede in Cristo. Liberato una volta abbracciata la fede cristiana rinunciò alla carriera, alla politica, agli agi della nobiltà. Seguendo la nuova via dell’amore fraterno e della fede in Dio, venne arrestato e condannato a morte, sotto il regno di Claudio il Gotico (269-270).

Un certo Florio costruì in onore del martire il mausoleo tombale, con la speranza di ottenere da Dio un giusto premio per la sua venerazione dei santi. Sulla lapide messa dallo stesso Florio, egli racconta che il sepolcro era stato profanato durante l’invasione di Alarico nel 410 e che lui l’aveva restaurato. Il mausoleo dedicato a San Liberato si trovava quasi sicuramente nel cimitero di Via Salaria Vecchia, ma gli ‘Itinerari’ del secolo VII, che riportavano per i fedeli pellegrini le basiliche e catacombe con tombe di martiri, citano San Liberato sepolto nel sottosuolo della basilica dedicata al martire Giovanni.

San Liberato martire è venerato a Roccamandolfi, un paese in provincia di Isernia nel Molise. Questa devozione risale alla prima metà del 1840.