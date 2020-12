Selvaggia Lucarelli punzecchia Fedez:” Regali il suo Sanremo a Morgan”

Si prospetta un’edizione di Sanremo 2021 pieno di colpi di scena ed emozioni, cosa che in questi mesi si sta già notando, come ad esempio Selvaggia Lucarelli che punzecchia Fedez. Il perché? È appena iniziato il Festival volto a riconoscere chi tra i giovani talenti canterà per vincere assieme ai big della musica italiana, ma già sono arrivate le polemiche. Ciò che sta facendo tanto discutere è la mancata presenza di Morgan, il quale doveva essere un giudice, ma sembra che qualcuno non l’abbia voluto.

In più sarebbe presente Bugo, che ricordiamoci essere stato squalificato l’anno scorso. Insomma, Marco avrebbe così voluto smascherare Amadeus e tutta l’organizzazione, pubblicando delle loro chat e registrando delle dirette durante le puntate di Sanremo Giovani. Proprio durante queste live avrebbe cantando delle canzoni inventate al fine di svelare la falsità, secondo lui, che vi è dietro, ritenendo ingiusta la sua esclusione. Ma cosa c’entra allora la Lucarelli?

Selvaggia Lucarelli punzecchia Fedez

Tutti sono rimasti un po’ stupiti dalla partecipazione di Fedez, il quale duetterà con Francesca Michielin. Così Selvaggia Lucarelli ha voluto commentare la sua presenza con una bella e buona frecciatina. Riferendosi a come, solo poco tempo fa, il rapper ha donato cinque mila euro a degli sconosciuti a Milano. Un gesto di beneficenza che si è trovato in mezzo a delle polemiche e la giornalista ha voluto scherzare un po:” Allora adesso se è tanto capace di fare beneficenza Fedez regala la sua partecipazione a Sanremo a Morgan. Vojo vedè”. Il tutto incorniciato da una foto del rapper sul suo profilo Instagram, dove però ancora non ha avuto risposto, semmai il marito di Chiara Ferragni vorrà rispondere.

Ma non solo, sempre Selvaggia ha voluto smuovere un po’ le acque riportando alla luce un’intervista di Fedez risalente a diverso tempo fa, dove affermava alcune cose che ora sembrano essere diverse. Insomma, proprio una provocatrice nata, questa volta il tutto è trovabile sul suo profilo Twitter. Praticamente il rapper ha affermato che in futuro non avrebbe partecipato a Sanremo e aggiunge:” Forse è brutto dirlo. Diciamocelo chiaramente uno a Sanremo ci va quando le cose non vanno bene, questo è discograficamente è così inutile che ce lo neghiamo”.