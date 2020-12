Un amore nella neve: trama, trailer e cast del film

Un amore nella neve è il film che Tv8 propone per il suo pomeriggio di oggi, sabato 19 dicembre 2020. La pellicola verrà trasmessa attorno alle 16:10 ed è diretta da Douglas Mitchell. Il titolo originale è Snowmance ed appartiene al genere sentimentale.

La trama di Un amore nella neve ci parla invece di Sarah, una ragazza molto romantica che ha una tradizione natalizia molto particolare. Una passione che le permetterà di realizzare il suo grande sogno, anche se in modo diverso da quanto si potrebbe aspettare. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Un amore nella neve, la trama

Sarah è sempre stata una ragazza super romantica e ama le tradizioni. Soprattutto quando si parla di Natale e della possibilità di creare un pupazzo di neve in compagnia del suo caro amico Nick. Poco prima della festività però Sarah vive una brutta battuta d’arresto quando il fidanzato decide di lasciarla: in crisi, inizia a chiedersi se il vero amore possa esistere. E soprattutto se incontrerà mai l’uomo giusto per lei: una richiesta che verrà esaudita in tempo record, grazie ad un pizzico di magia. La trama di Un amore nella neve ci svela infatti che il pupazzo di neve si trasformerà sotto ai suoi occhi in Cole, un ragazzo più che affascinante. A Sarah il compito di scoprire se scegliere la storia d’amore che vuole da sempre oppure se accettare che il vero amore si sia sempre trovato di fronte a lei.

Un amore nella neve, il cast

Il cast di Un amore nella neve mette al centro della scena Ashley Newbrough nei panni di Sarah. Al suo fianco troveremo Jesse Hutch per il personaggio di Cole e Adam Hurtig per quello di Nick. Sono presenti inoltre gli attori: Lauren Cochrane (Isabelle); Tom Anniko (padre di Sarah); Tamara Gorski (Amanda); Connor Peterson (Nick da giovane); Maddy Tapper (Sarah da giovane) e Jason Wishnowski (Dean Papadopoulos).