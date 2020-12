Vangelo del giorno 19 Dicembre 2020: Commento e Letture

Vangelo del giorno 19 Dicembre

Sabato 19 dicembre 2020

Gdc 13, 2–7.24–25a; Sal 70

Vangelo secondo Luca (1, 5–25)

VANGELO

Al tempo di Erode, re della Giudea, c’era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abìa, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta.

Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore.

Ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni.

Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe,

secondo l’usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio per fare l’offerta dell’incenso.

Tutta l’assemblea del popolo pregava fuori nell’ora dell’incenso.

Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell’altare dell’incenso.

Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore.

Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni.

Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita,

poiché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre

e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore loro Dio.

Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto».

Zaccaria disse all’angelo: «Come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni».

L’angelo gli rispose: «Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio.

Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo».

Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria, e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio.

Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto.

Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa.

Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva:

«Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini».

COMMENTO

«Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». Zaccaria di fronte all’annuncio dell’angelo risponde con una perplessità che condivideremmo tutti. Seppure, infatti, abbia al suo cospetto un inviato del Signore, egli muove da una considerazione genuinamente umana. “Sono vecchio, anche mia moglie lo è, come è possibile che questo accada?”. Chi di noi non avrebbe pensato alla impossibilità della situazione, preso alla sprovvista e spaventato? Dopotutto la realtà è il nostro riferimento più immediato ed essere concreti è quel che ci viene insegnato come sinonimo di sensatezza. Quante volte al giorno ci capita di dire “Come posso riuscirci? È impossibile”. È qui la differenza tra il ragionamento dell’uomo e la creatività di Dio. Il Signore è in grado di sovvertire le logiche umane che guidano la nostra vita e di stravolgerle alla luce della grazia. Il silenzio che avvolge Zaccaria è quello dell’incredulità che si converte, è il tempo che viene lasciato al cuore per credere ciò che umanamente è impensabile. Al cambiare del suo sguardo, infatti, il “nodo si scioglie” e Zaccaria torna a parlare per lodare il Signore. È la paura a zittirci, lo sguardo incredulo a toglierci speranza; di fronte al Signore invece fidarsi è la chiave, consegnarsi a Lui l’esperienza di una vita completamente rinnovata.