Chi è l’ex marito di Loredana Bertè: lo svedese Björn Borg – FOTO

Chi è l’ex marito di Loredana Bertè? Il secondo marito della Bertè è Björn Borg.

Björn Borg è un noto tennista che con la cantante ha avuto un rapporto molto burrascoso.

Il primo incontro fra Björn Borg, marito di Loredana Bertè, e la cantante avviene nel ’73, mentre si trovano entrambi a Parigi per un match di tennis. All’epoca la rocker era fidanzata con il campione Adriano Panatta. Dieci anni più tardi, Loredana sposa Roberto Berger, miliardario da cui si separerà molto presto. Borg invece sposaMariana Simionescu solo per salvare le apparenze.

Loredana e Björn si rivedranno di nuovo a New York, mentre lui è impegnato in sette ore di evento al palasport e lei è in compagnia di Liza Minelli e Andy Warhol. Da lì in poi iniziano a vedersi per qualche notte, ma solo per divertirsi, nulla di serio. Nell’88 si rivedranno invece a Ibiza ed iniziano una relazione in modo discontinuo, per poi annunciare l’unione in conferenza stampa.

Il matrimonio che ne segue però non sarà un matrimonio felice, anzi tutt’altro. Ciò che influisce molto è innanzitutto la vita sregolata del tennista e poi anche la presenza ingombrante della mamma di lui.

Björn Borg ha il brutto vizio della droga, principalmente della cocaina, nella quale trascina anche la Bertè. La rottura avverrà nel giro di sei anni, soprattutto quando la Bertè non riuscirà a coronare il sogno di diventare madre.