Classifica e oroscopo lunedì 21 dicembre 2020: Buon compleanno, Capricorno! Alti e bassi per il Cancro

Ecco l’oroscopo di lunedì 21 dicembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Una settimana è già passata e molto presto ne inizierà una nuova, molto speciale: la settimana di Natale. Partirà con il piede giusto? Ottima energia per l’Ariete che verso sera accoglierà la Luna, il Toro ritroverà grinta e leggerezza. Alti e bassi per il Cancro. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di lunedì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di lunedì sarà una giornata molto promettente. La congiunzione di Giove e Saturno ti farà sentire possibile un futuro migliore. Ti sveglierai con la certezza assoluta di poter realizzare i tuoi sogni. Se il Sole sarà opposto, potrai comunque contare sull’energia del tuo Marte e su Venere in aspetto armonico per recuperare in amore. La Luna in opposizione potrebbe provocare qualche momento di nervosismo: attenzione! 4 stelle.

Toro

Il Sole raggiungerà il segno del Capricorno, una posizione per te favorevole. Nelle prossime ore avrai grinta, buonumore ed entusiasmo in abbondanza. Purtroppo, però, da pochi giorni Saturno e Giove sono in opposizione: per te comincia un periodo piuttosto complicato, che potrà farti crescere anche attraverso esperienze faticose, se sarà necessario. 3 stelle.

Gemelli

Sarà una giornata importante. Peccato per quella Luna in opposizione che potrebbe suscitare qualche piccolo disagio. Il Sole raggiungerà una posizione migliore rispetto a prima, accanto a Mercurio. Ritroverai entusiasmo e buoni rapporti interpersonali. Giove e Saturno in aspetto armonico ti garantiranno un 2021 ricco di belle soddisfazioni. 4 stelle.

Cancro

Si preannuncia una giornata con alti e bassi. Se da un lato la Luna nel segno dei Pesci ti regalerà energia, vitalità e voglia di amare, dall’altro lato dovrai fronteggiare un Sole opposto. Mancherà entusiasmo, grinta e con il passare delle ore potresti incappare perfino in un contrattempo sul lavoro o una spesa imprevista. Cerca di mantenere la calma. 3 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di lunedì dovrai usare la massima cautela. La Luna in opposizione potrebbe potrebbe renderti più nervoso e suscettibile del dovuto. Giove e Saturno hanno da poco cominciato dei transiti dissonanti che d’ora in avanti ti imporranno austerità e prudenza. Dovresti buttarti sull’amore, grazie a questa Venere complice. In questa giornata Marte non sarà avaro di energia. 3 stelle.

Vergine

Ti aspetta un inizio settimana all’insegna della pura energia, del vigore e della leggerezza, grazie a un bellissimo Sole. Mercurio in Capricorno potrà regalarti nuove soddisfazioni sul fronte lavorativo: aspettati buone notizie a breve! Venere nel degno del Sagittario parla di difficoltà in amore, forse qualche incomprensione di troppo. Sforzati di ritrovare una buona armonia. 4 stelle.

Bilancia

Sarà una giornata molto incoraggiante. Anche se la Luna e Marte in opposizione potrebbero renderti nervoso o perfino affaticato, la congiunzione di Giove e Saturno sta rimescolando le carte e molto presto toccherai con mano i suoi effetti. Preparati a vivere un periodo di grandi novità, sia sul lavoro sia in amore. 3 stelle.

Scorpione

In questa giornata di inizio settimana potrai contare su Sole, Luna e Mercurio. Sarai stracolmo di forza, ottimismo e voglia di comunicare. Approfittane, per riallacciare quei rapporti che di recente hanno subito un allontanamento, per chiarire sul lavoro. Occhio alle discussioni in amore e in famiglia! Giove e Saturno in Acquario ti imporranno maggiore attenzione nelle decisioni importanti, niente azzardi. 4 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di lunedì saluterai il Sole che traslocherà nel cielo del Capricorno. D’ora in poi potrai cercare il supporto di Venere, sempre nel tuo segno, e di Marte nel segno dell’Ariete. Sfrutta le prossime ore per metterti in gioco in amore, per fare nuovi incontri. Giove e Saturno in buon aspetto ti incoraggeranno a buttarti in qualche nuovo progetto! 5 stelle.

Capricorno

Con l’ingresso del Sole nel tuo segno comincia la stagione del tuo compleanno. Con Mercurio e Sole nel tuo cielo avrai voglia di agire, di darti da fare nel lavoro. Le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare! Anche in amore sarà possibile ritrovare un buon affiatamento con il partner. Favoriti i nuovi incontri. 4 stelle.

Acquario

La Luna in opposizione ti inviterà ad avere prudenza in amore e in famiglia. Dovrai cercare di gestire al meglio il tuo nervosismo, altrimenti ti ritroverai a discutere in maniera accesa. La congiunzione di Giove e Saturno nel segno sarà l’ultima importante conferma che sta per aprirsi una stagione sorprendente, in cui tutto sarà davvero possibile. 4 stelle.

Pesci

Ospiterai la Luna nel tuo cielo ancora per un po’. Ti alzerai dal letto pieno di vitalità, di creatività e con la voglia di amare. Sfrutta questa giornata per riavvicinarti al partner, se nei giorni scorsi c’è stato un allontanamento. I single desiderosi di mettersi in gioco dovranno avere prudenza e non buttarsi nelle braccia del primo qualunque, soprattutto se già impegnato! Mercurio in Capricorno ti offrirà nuove opportunità lavorative. 5 stelle.