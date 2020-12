Domenica In – Anticipazioni 20 dicembre – Zucchero in live

Domenica In si prepara per la puntata che andrà in onda oggi, 20 dicembre 2020. Un appuntamento speciale che vedrà Mara Venier ritornare alla guida del programma più amato dai telespettatori di Rai 1. Nel corso della puntata ci sarà spazio per Zucchero, che interverrà in collegamento in più momenti.

Le anticipazioni di Domenica In ci confermano anche la presenza di Stefano De Martino, che leggerà una letterina per Babbo Natale. Ci sarà spazio anche per altri e tanti ospiti, fra esponenti dello spettacolo e della musica. Scopriamo i loro nomi.

Domenica In, anticipazioni del 20 dicembre 2020

Tanta gioia e festa nel salotto di Domenica In: zia Mara si prepara a salutare i fan con un grande evento domenicale, che regalerà emozioni e simpatia a tutto il pubblico da casa. Al centro della scena ci sarà Zucchero: il cantautore interverrà nel corso della puntata in più momenti e si esibirà live con la sua band, interpretando alcuni brani estratti dal suo nuovo disco D.O.C. e alcune hit del suo repertorio storico. Stefano De Martino invece sarà presente in una doppia veste. Da un lato leggerà una lettera a Babbo Natale, dall’altro si unirà al comico napoletano Biagio Izzo per fare una sorpresa alla padrona di casa.

Spazio alla tradizione grazie alle ricette partenopee presentate dallo chef Gennaro Esposito, che darà alcuni suggerimenti su come creare un pranzo di Natale perfetto. Le anticipazioni di Domenica In promettono anche uno sguardo al mondo dello spettacolo grazie alla presenza di Sergio Castellitto. Il 22 dicembre, l’attore sarà alla guida del film televisivo Natale in casa Cupiello. Nel corso della puntata Luca Alghisi farà un omaggio a Moira Orfei, forte del libro scritto di suo pugno Come gli equilibristi – la mia vita con Moira. Andrea Sannino invece riceverà il Disco d’Oro per il singolo Abbracciame, che ha venduto oltre 50 mila copie. Poi si esibirà nella sua È gioia. Nel finale, zia Mara si collegherà con i tre giudici di The Voice Senior: Al Bano Carrisi, Clementino e Gigi D’Alessio.