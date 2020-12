Ecco i grassi buoni che dovremmo inserire all’interno della nostra dieta

Gli Americani, si sa, sono tra i popoli con il più alto tasso di obesità al mondo, e in molti ne vanno così fieri da organizzare perfino il “meeting” internazionale delle persone grasse. Al grido di “fat is beautuful” andavano su e giù per le strada della città ospitante, ostentando con orgoglio la loro obesità. Tuttavia, tralasciando il fattore estetico, che può essere del tutto soggettivo, essere sovrappeso può portare a seri problemi per la salute. Per questo l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Salute, raccomanda da sempre un’alimentazione sana che è priva di alimenti troppo grassi. Ciò nonostante esistono alcuni alimenti che contengono i cosiddetti grassi buoni che dovremmo sempre inserire all’interno della nostra dieta per stare meglio e guadagnarne in salute. Ma quali sono gli alimenti che contengono i grassi buoni? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande e vi forniremo un elenco di alimenti da gustare senza paura di ingrassare.

Lo yogurt greco

Tra gli alimenti gustosi e ricchi di proprietà benefiche ve n’è uno tipico di tutta l’area mediterranea che non deve assolutamente mancare nella nostra alimentazione: lo yogurt greco. Questo alimento lo straordinario potere di aumentare il senso di sazietà e, per questo, è assolutamente consigliato il suo consumo a colazione. Lo yogurt greco è uno degli alimenti che contengono la più grande percentuale di grassi buoni, insieme ad un elevato livello di proteine e calcio. Si tratta infatti di uno spuntini ideale per le pause di mezza giornata, in grado di farci arrivare in maniera salutare al pranzo senza avere lo stimolo di mangiare.

L’olio di alga

Per quanto non sia molto famoso da noi, a questa lista appartiene un altro alimento ricco dei cosiddetti grassi buoni che dobbiamo sempre avere nei nostri piatti per stare meglio, stiamo per l’appunto parlando dell’olio di alga o, più in generale, delle alghe. Gli europei lo conoscono ancora poco e spesso non lo prendono neanche in considerazione, ma per chi non lo sapesse, si tratta dell’olio con la più alta concentrazione di grassi monoinsaturi di tutti. Per fare un esempio, l’avocado ha le medesime caratteristiche di queste alghe. Le associazioni ambientaliste lo promuovono all’interno dei prodotti da cucina sostenibili per vis delle basse concentrazioni di anidride carbonica e lo scarso spreco d’acqua necessaria per la sua produzione.

Il burro di arachidi

Ritorniamo un attimo in America per parlare del prossimo alimento ricco di grassi buoni. Si tratta in effetti di uno dei prodotti alimentari simbolo dell’alimentazione statunitense, stiamo parlando del burro di arachidi. In questo caso, però, si deve anche fare attenzione al suo elevano apporto calorico. Infatti, sarebbe consigliabile mangiare questo alimento ricco di grassi buoni ma allo stesso tempo molto calorico, prima di un allenamento, una corsa o un giro in bici che richieda un certo dispendio energetico. Il burro d’arachidi apporta sicuramente molta energia e carica fino al pasto successivo, ma, dato il contenuto ipercalorico, sarebbe opportuno consumarlo abbinato a delle fette biscottate o del pane integrale in modo da non aumentare inutilmente la quantità di calorie ingerite.