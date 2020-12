Gianna Nannini: rapporto con Diego Armando Maradona e la curiosità sulla figlia

By

Gianna Nannini è una delle cantanti italiane più amate ed apprezzate dal pubblico. Gianna nella vita ha avuto un fan di eccezione, il grandissimo Diego Armando Maradona.

Questa bellissima storia nasce nel corso del Mondiale del 1990: l’Argentina, campione del mondo in carica, sfida il Camerun. Subito prima del calcio di inizio, gli oltre 70 mila tifosi presenti a San Siro erano in visibilio per l’apertura dei mondiali con Gianna Nannini ed Edoardo Bennato con la loro Un’Estate italiana.

“Quello fu un giorno magico – ha raccontato la stessa cantante italiana al quotidiano argentino La Nacion -. L’abbraccio che ci demmo io e Diego è nella storia. Quell’abbraccio di Maradona mi è restato attaccato al corpo e al cuore”.

La grande confessione di Maradona è stata che ha chiamato la figlia Giannina proprio in onore della nostra Nannini. Maradona, infatti, era un grande fan di Gianna Nannini: “Mi amava molto come cantante, per questo motivo chiamò sua figlia Giannina“.