Gli addobbi di Natale fanno male alla salute? La risposta ti sorprenderà

In questi giorni, tutte le nostre case sono piene di addobbi natalizi. Nonostante siano feste oggettivamente molto particolari, la voglia di decorare la casa non manca. Quando si parla degli addobbi di Natale, è necessario ricordare che, secondo alcuni esperti, sono pericolosi per la salute.

Cosa c’è di vero in questa affermazione? Nelle prossime righe di questo articolo, scopriamo assieme la risposta.

Addobbi natalizi: attenzione alle microplastiche

Gli addobbi natalizi, in particolare i glitter e le palline, possono rivelarsi pericolosi in quanto realizzati in plastica e, in molti casi, in PET, ossia polietilene tereftalato. Se stai leggendo queste righe, sicuramente starai pensando che questi materiali sono utilizzati per realizzare tantissimi oggetti di uso comune e molto più usati delle decorazioni natalizie.

Di per sé, infatti, non sono pericolose per la salute. Il problema grosso è che, essendo caratterizzati dalla presenza di microplastiche, il loro impatto, a lungo andare, può essere dannoso.

Questo vale sia per l’organismo umano, sia per l’ambiente. Nel primo dei due casi, è opportuno ricordare che le particelle, a seconda della loro dimensione, possono raggiungere i polmoni, ma anche il distretto gastroenterico.

Cosa dire, invece, in merito agli effetti delle microplastiche nell’ambiente? Che molte volte questi materiali finiscono nelle acque marine, inquinandole. Lo stesso vale per luoghi impensabili, come per esempio l’alta montagna.

Attenzione: questo non significa che si debba evitare di decorare la casa a Natale. Essenziale è però fare attenzione, per esempio, a non far entrare in contatto con bocca e naso decorazioni come i glitter.

Un’altra idea speciale prevede il fatto di dare spazio a decorazioni sostenibili. Le idee sono tante! Si può, per esempio, dare vita a una ghirlanda profumata realizzata con le bucce di arancia. Per quanto riguarda le decorazioni dell’albero, una soluzione diversa dalle palline classiche può essere quella dei biscotti di pan di zenzero, che possono essere utilizzati per decorare l’abete.

Un altro capitolo interessante quando si parla di decorazioni natalizie sostenibili riguarda le lucine. Una buona idea, prevede il fatto di orientarsi verso elementi luminosi a basso consumo. Ottime sono anche le candele, che conferiscono all’ambiente una meravigliosa atmosfera romantica. Se si opta per le luci, è opportuno orientarsi verso il LED e spegnerle sia quando si va a dormire, sia quando ci si allontana da casa.

Concludiamo con un cenno ai pacchi, ricordando che al posto della carta glitterata si può utilizzare quella riciclata.