Loredana Bertè: età, marito, figli, sorella – Tutto su di lei

Loredana Bertè è una celebre cantante considerata la regina del rock italiano. La voce graffiata è ciò che la contraddistingue e l’ha resa unica.

Loredana Bertè nasce a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950 (curiosamente lo stesso mese e giorno di Mia, nata nel 1947) ed è la terza di quattro figlie. Più volte, anche in tempi recenti ha dichiarato che la sua infanzia non è stata affatto facile per via di un padre violento ed autoritario e di una madre non abbastanza forte.

Dopo la separazione della madre dal padre, la famiglia si trasferisce a Roma dove Loredana conosce Renato Zero, che segnerà profondamente la carriera e la vita della cantante, con un rapporto di amicizia che perdura ancora oggi. Questo rapporto si trasforma anche in qualche collaborazione artistica, Renato si legherà molto anche a Mia Martini.

Il successo discografico giunse nel 1975 con Sei bellissima: da quel momento, la Bertè ha raggiunto tantissimi traguardi grazie a brani che hanno fatto la storia della musica italiana come Non sono una signora e Respirare. Ha partecipato al Festival di Sanremo svariate volte e ha preso parte a programmi televisivi di successo in veste di insegnante e opinionista.

Si è rivelata negli anni una cantate e rockettara amata e seguita.

Loredana Bertè, né durante i suoi matrimoni né durante altre relazioni, ha mai avuto figli: la celebre cantante italiana ha però rivelato di aver sempre sognato di diventare mamma.

La Bertè ha più volte dichiarato di aver negli anni sofferto di dipendenza da droga, soprattutto da cocaina, per cercare di recuperare il rapporto con il marito Borg che soffriva di una forte dipendenza. Terminato il matrimonio però la cantante ha ripreso in mano la sua vita, rinunciando del tutto alla droga.