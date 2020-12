Oroscopo 2021 – I segni che faranno più amicizie il prossimo anno

Il 2021 potrà portare una ventata di cambiamento, facendoci dimenticare questo 2020 così travagliato e difficile, che ci ha costretto a rivedere gran parte delle nostre abitudini più radicate, come i rapporti umani che sono stati per forza di cose molto limitati proprio a causa della natura stessa delle restrizioni anti covid. Il prossimo anno, almeno si spera, potrà costituire una sorta di riscatto per gran parte delle persone, e riserverà diverse novità sotto quest’ambito in particolare per i seguenti segni zodiacali:

Cancro

Il Covid con tutta probabilità ha limitato ancora di più le vostre abilità sociali, dato che il Cancro è un segno particolarmente selettivo per quanto riguarda le proprie amiciziee raramente si sente a suo agio in luoghi molto affollati. Il 2021 vi porterà qualche nuova conoscenza che dopo un’iniziale fase di “studio”, potrebbe rivelarsi decisamente compatibile.

Toro

Un profilo notoriamente poco incline ad aprirsi totalmente verso nuove conoscenze, potrebbe incontrare già nella primissima parte del nuovo anno nuovi stimoli per “uscire un po’ dal guscio”, rappresentato in genere dal contesto familiare. Le condizioni per conoscere qualche potenziale nuovo amico ci sono eccome.

Leone

Questi mesi non hanno assolutamente affievolito il vostro celebre animo espansivo e simpatico, al netto di periodi per forza di cose non particolarmente stimolanti sotto l’aspetto sociale, ma il nuovo anno fornirà nuove possibilità.

Sagittario

Dopo i primi mesi che si prospettano colmi di impegni e poco adatti allo svago, il 2021 garantirà in maniera piuttosto frequente un gran numero di nuovi incontri, che potranno significare tante personalità con le quali confrontarsi.