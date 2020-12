Oroscopo Branko – settimana dal 21 al 27 dicembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 21 al 27 dicembre 2020. Una nuova settimana sta per cominciare. Quali colpi di scena avranno in serbo le stelle per i segni zodiacali durante i prossimi giorni? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche rivolte a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con il solstizio d’inverno lunedì prossimo. Martedì la Luna entrerà nel tuo segno e ti fornirà energia e vitalità. Domenica sarà una giornata piacevole e giocosa.

Toro

Lunedì il Sole raggiungerà una posizione favorevole e da lì ti regalerà forza e ottimismo. Martedì dovrai fare molta attenzione, perché potresti sentirti piuttosto scombussolato, mentre venerdì potrai trascorrere un Natale sereno con le persone che ami.

Gemelli

Martedì dovrai tenere testa a una forte emotività, mentre mercoledì le stelle favoriranno soprattutto i nuovi incontri e le amicizie. Domenica potresti prenderti una rivincita personale!

Cancro

Martedì dovrai avere particolare prudenza, perché ti ritroverai a fare un braccio di ferro, mentre mercoledì ci sarà qualche concorrente agguerrito che tenterà di metterti i bastoni fra le ruote. Preparati a vivere un sabato all’insegna dell’allegria.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di Branko la settimana sarà molto stimolante. Martedì potrebbe spuntare l’occasione di un viaggio, mentre giovedì ti aspetta una vigilia divertente. La domenica sarà all’insegna dello svago con gli amici più cari.

Vergine

Martedì potresti ritrovarti ad affrontare una sfida leale, mentre mercoledì dovrai gestire un’ansia crescente. Sabato sarà una giornata particolarmente favorevole per la vita sentimentale.

Bilancia

Martedì farai i conti con nuove sfide: sii prudente! Mercoledì ti converrà rimandare gli impegni e le scelte importanti a più avanti! La tua settimana si concluderà con un weekend dedicato al relax.

Scorpione

Martedì potresti imbatterti in una nuova sfida, mentre mercoledì sarà la giornata ideale per rilassarsi e ricaricare le batterie. Preparati ad affrontare un chiarimento importante domenica prossima!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con il botto! Martedì, infatti, potresti ritrovarti pazzo d’amore, mentre mercoledì ci saranno novità che stravolgeranno ogni cosa. Sabato all’insegna dell’amore.

Capricorno

Martedì dovrai fare i conti con una Luna pazza, mentre giovedì ti aspetta una vigilia di Natale all’insegna della serenità. Sabato potrai trascorrere una giornata insieme al tuo amore e agli affetti più cari.

Acquario

Martedì sarà la giornata più adatta a staccare la spina dai problemi e rilassarsi un po’! Preparati a vivere un Natale, venerdì, di relax e tranquillità, mentre sabato sarà dedicato ai parenti.

Pesci

Martedì ti sveglierai con una gran voglia di fare, mentre venerdì potrai passare una giornata molto piacevole. La tua settimana si concluderà con una domenica di puro relax e divertimento.