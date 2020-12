Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 21 al 27 dicembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 21 al 27 dicembre 2020. Un altro weekend sta per terminare e la settimana di Natale è alle porte. Quali segni zodiacali saranno protetti dalle stelle nei prossimi giorni? Per scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana prossima Giove e Saturno non saranno più in opposizione. Finalmente potrai recuperare il terreno perso negli ultimi anni, anche se servirà pazienza. I prossimi giorni dovrebbero spingerti a riflettere. Nel lavoro dovrai avere organizzazione e self control per rimediare ai problemi accumulatisi negli ultimi anni. Nuovi incontri favoriti. Occhio a metà settimana perché potrebbe emergere un po’ di confusione.

Toro

Con Venere in aspetto interessante l’amore potrà riprendere quota. I rapporti che nascono in questi giorni potrebbero trasformarsi in qualcosa di speciale nel 2021. Nel lavoro, al contrario, servirà la massima cautela. Dovrai fare particolare attenzione alle tue finanze. Sfrutta le vacanze di Natale per staccare la spina dai problemi pratici e dare maggiore spazio ai sentimenti.

Gemelli

Venere in aspetto contrario non aiuterà la sfera sentimentale. In questo periodo è difficile avere una relazione significativa, ma tu dovrai sforzarti di non polemizzare su ogni cosa. Cerca di buttarti alle spalle il passato! Sul lavoro avrai stelle più favorevoli, soprattutto se sei un libero professionista. È tempo di mettersi in gioco con nuovi progetti! Attenzione ai soldi!

Cancro

Durante i prossimi giorni potresti essere assalito da momenti di malinconia, specialmente se sarai distante dagli affetti. Ti aspetta un fine settimana interessante, ma tu prova ad avere un approccio più positivo verso l’amore. Sul lavoro sarà necessario concludere i rapporti che non portano da nessuna parte e non sottovalutare nessuna nuova opportunità. Cerca di staccare la spina!

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà molto stuzzicante, soprattutto sul fronte amoroso. Qualcuno potrebbe imbattersi in un incontro intrigante: prima di impegnarti seriamente, però, ti converrà pensarci bene! Sii prudente se avrai a che far con qualcuno già legato a una persona. Sul lavoro, al contrario, si respirerà ancora un’aria tesa. Le idee che proporrai non saranno sempre capite! A Natale concediti del relax.

Vergine

Le stelle faciliteranno i nuovi incontri, per cui se sei single da molto tempo, dovresti approfittarne, metterti in gioco e provare ad avere meno pretese. Chi è in coppia dovrà provare a recuperare l’affiatamento di una volta e mettere da parte le polemiche. Sul fronte lavorativo dovrai sforzarti di ritrovare più tranquillità. Sappi, però, che le soddisfazioni non ritarderanno ad arrivare!

Bilancia

Con Giove e Saturno in aspetto armonico sarà fondamentale fermarsi a riflettere, capire cosa si desidera davvero per il futuro. In amore i rapporti nati di recente potranno andare lontano. Sul lavoro ti aspettano grandi novità e nuove opportunità, ma tu dovrai trovare il coraggio di accoglierle senza timore. Sii oculato nelle spese!

Scorpione

Si preannunciano giornate interessanti. Già da lunedì potrai recuperare in amore. Approfittane per capire se chi hai al tuo fianco è la persona giusta per te. Scrollati di dosso i pensieri negativi e i momenti di malinconia. Sul lavoro ci sarà chi sarà sopraffatto da un po’ di insofferenza, dalla voglia di stravolgere ogni cosa. Le nuove opportunità non mancheranno, ma tu evita di fare spese e investimenti azzardati!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà molto promettente, specialmente in amore. Venere nel tuo segno susciterà la voglia di mettersi in gioco, di fare nuovi incontri. Fai attenzione alla tua proverbiale incostanza! Sul lavoro dovrai fare i conti con una fine dell’anno caratterizzata da qualche dubbio e incertezza di troppo. Non avere fretta nel fare scelte importanti. Sappi che il 2021 ti regalerà opportunità imperdibili!

Capricorno

Stai vivendo un momento interessante, anche se potrebbe mancare un po’ di smalto in amore. Sforzati di lasciare andare al passato e concentrati, piuttosto, sulla storia attuale. Sul fronte lavorativo ci sarà modo di riguadagnare terreno, specie se lavori in autonomia. Nei prossimi giorni sarà opportuno cominciare a comprendere le tue reali potenzialità!

Acquario

Con Venere favorevole l’amore potrà tornare in auge, anche per un tipo come te, incapace di accontentarsi. Preparati a vivere un sabato particolare. Occhio alla voglia di trasgressioni! Sul lavoro ti aspetta una settimana molto proficua: ti hai molte idee da realizzare e nei prossimi giorni potresti ricevere delle notizie che attendevi da tempo.

Pesci

Il periodo non sarà negativo, anche se servirà pazienza per recuperare la serenità persa. I single alla ricerca dell’amore, dovranno fare molta attenzione a non innamorarsi di una persona lontana. Sul lavoro potrebbe esserci novità all’orizzonte. Se non sei più soddisfatto dal posto in cui ti trovi, dovresti sfruttare le prossime giornate per proporti altrove. Sii più concentrato!