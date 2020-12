Oroscopo Settimanale – Le donne più intuitive dello zodiaco, scopri se c’è anche il tuo segno

Tra le innumerevoli doti che rendono le donne così complesse e particolari, solitamente c’è una forte componente intuitiva che le porta a prestare attenzione a dettagli particolari e comprendere il valore di una persona dopo poco tempo averla conosciuta. L’intuito femminile fa parte dell’immaginario collettivo, ma in realtà non tutte le donne lo sono nella stessa maniera, anzi, alcune spiccano in maniera particolare sotto questo punto di vista.

Ecco quali sono.

Scorpione

Analiche dalla nascita, hanno la mente sempre attiva e pronta ad aggiornarsi quando c’è da fornire una propria opinione su qualcosa, sfruttando al massimo le proprie innate capacità di comunicazione, riescono a comprendere anche in anticipo le intenzioni di una persona che hanno di fronte.

Pesci

Intuitivi fino al midollo, i nati sotto il segno dei Pesci: questo tratto è forse il suo più grande pregio ma anche un difetto a seconda delle situazioni visto che hanno grandi capacità intellettive e sono sempre un passo davanti agli altri ma quando deve esporsi spesso percepisce magari più di quanto vorrebbe e questo provoca anche disagio.

Toro

Potrebbe sembrare strano trovare il segno del Toro in questa lista, visto che è considerato uno dei segni più impulsivi e apparentemente meno ragionatori in assoluto. Quello che muove gran parte delle loro azioni in realtà è un grande senso dell’intuito che agisce in maniera così repentina e radicata da sembrare totalmente assente.

Cancro

Intuitivi ma a piccole dosi, visto che fin dalla giovane età hanno imparato a “limare” questo tratto per non renderlo troppo evidente, quasi come se ne vergognassero, perchè spesso sono intimoriti che una parola di troppo potrebbe metterli in cattiva luce.