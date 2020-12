Oval: cosa è il servizio di risparmio?

In settimane come quelle attuali, dove le spese sono decisamente più elevate del solito, la gestione monetaria diventa decisamente complessa e per questo applicazioni come Oval Money può offrire un servizio particolarmente utile.

Cos’è Oval Money?

Disponibile per i dispositivi Android e iOS, Oval Money permette di gestire le proprie finanze risparmiando, con un monitoraggio continuo del proprio “portafoglio” virtuale, e presentando una serie di funzionalità molto utili.

Collegandosi ai conti correnti e carte di credito sarà possibile sfruttare appieno le potenzialità dell’applicazione: essa gestirà automaticamente ogni entrata così come ogni uscita di denaro categorizzandola in maniera automatica ma permettendo all’utente di personalizzare il tutto in maniera intuitiva, dato il massiccio utilizzo di una grafica colorata, permettendo di tenere sott’occhi spese ricorrenti permettendo di creare una sorta di salvadanaio virtuale e sviluppare i Goal di risparmio, ossia degli obiettivi economici che possono essere portati a compimento proprio con i risparmi effettuati.

Oval Pay

Sempre attraverso l’applicazione è possibile anche creare un conto Opal, dotato di IBAN italiano e associato ad una carta di debito Visa. Tramite Oval Pay è possibile sfruttare diverse funzioni.