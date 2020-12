Ricetta confettura di cachi: ingredienti, preparazione e consigli

Per la seconda ricetta di questa giornata abbiamo deciso di proporvi una confettura di cachi, una conserva molto particolare che prevede l’utilizzo di questo frutto autunnale molto apprezzato per il suo sapore particolare. Questa confettura poi potrà essere utilizzata per preparare crostate, dolci al cucchiaio, la si può spalmare sulle fette biscottate, sui pancakes, insomma si può utilizzare in tanti modi differenti.

Confettura di cachi – Ingredienti

Ingredienti per 750 grammi di confettura:

Cachi 1 kg

Zucchero di canna 300 g

Mele Ambrosia 230 g

Limoni 1

Baccello di vaniglia 1

Confettura di cachi – Preparazione

Per preparare la confettura di cachi, iniziate dalla sanificazione dei barattoli e dei tappi. Foderate una pentola larga dai bordi alti con un canovaccio pulito e sistemate i vasetti all’interno della pentola con l’apertura rivolta verso l’alto. Passate attorno ai vasetti uno o più strofinacci.

Riempite la pentola di acqua fino a ricoprire i vasetti: portate ad ebollizione, poi abbassate il fuoco e lasciate i vasetti nella pentola ancora 30 minuti. Dieci minuti prima di scolare i vasetti, immergete anche i coperchi da sterilizzare. Passato il tempo necessario, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare. Quando l’acqua sarà a temperatura ambiente, tirate fuori i vasetti dalla pentola e fateli scolare per bene, capovolti, su un panno da cucina.

Mentre i vasetti bollono, potete preparare la confettura: private i cachi del picciolo. Spellateli con un coltellino, eliminate la parte centrale più chiara, sbucciate anche la mela e tagliatela a dadini.

Versate in un tegame capiente, la polpa di cachi e la mela a dadini, quindi mescolate e unite la scorza grattugiata e 25 g di succo di limone. Mettete la pentola sui fornelli a fuoco dolce e dopo il primo bollore, fate trascorrere 5 minuti, poi spegnete il fuoco e passate il composto con il passaverdura, raccogliendolo in una ciotola.

Trasferite di nuovo la polpa nel tegame e unite lo zucchero di canna, poi incidete la bacca di una vaniglia e prelevate i semini interni raschiando con la lama di un coltellino.

Unite al tegame sia i semini che la bacca intera della vaniglia, mescolando per amalgamare lo zucchero e la vaniglia al composto. Cuocete a fuoco basso, mescolando e schiumando frequentemente, fino a che la confettura di cachi abbia raggiunto la consistenza desiderata.

A cottura avvenuta, spegnete il fuoco, togliete il baccello di vaniglia, mescolate e invasate la confettura di cachi ancora calda, avendo cura di lasciare 1 centimetro di spazio dal bordo. È preferibile usare vasi piccoli in modo da consumare la confettura in breve tempo dopo l’apertura. Avvitate bene i tappi, ma senza stringere troppo e lasciate raffreddare.

Con il calore della confettura si creerà il sottovuoto, che permetterà di conservare il prodotto a lungo. Una volta che i barattoli si sono raffreddati, verificate se il sottovuoto è avvenuto correttamente: potete premere al centro del tappo e, se non sentirete il classico “click-clack”, il sottovuoto sarà avvenuto.

Se utilizzate i barattoli con chiusure a guarnizione in gomma, al momento di consumare la confettura potete fare la prova del sottovuoto tirando l’apposita linguetta: se tirandola produce un rumore secco vuol dire che il contenuto si è conservato con il sottovuoto corretto. Al contrario, se tirando la linguetta la guarnizione risulta “molle”, significa che non si è creato il sottovuoto correttamente ed è meglio non mangiarne il contenuto. La vostra confettura di cachi è pronta per essere gustata.

Confettura di cachi – Consigli utili

La confettura di cachi si conserva per circa 3 mesi, purché il sottovuoto sia avvenuto correttamente e i barattoli siano conservati in un luogo fresco e asciutto. Si consiglia di attendere almeno 2-3 settimane prima di consumare la confettura. Una volta aperto il barattolo va conservato per pochi giorni in frigorifero. I cachi per preparare la confettura devono essere ben maturi ma non devo essere spaccati o danneggiati.