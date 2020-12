Ricetta trota salmonata all’arancia: ingredienti, preparazione e consigli

La trota salmonata all’arancia è un secondo piatto molto delicato e raffinato, da preparare in ogni occasione, vi consigliamo di utilizzare una trota salmonata fresca e di ottima qualità in modo da esaltare questo piatto. Con il fondo di cottura della trota all’arancia potete anche preparare una gustosa salsa di accompagnamento che da il tocco in più al piatto. Vediamo cosa occorre e come si prepara.

Trota salmonata all’arancia – Ingredienti

Ingredienti per due persone:

Panna fresca liquida circa 4 cucchiai

Olio extravergine d’oliva q.b.

Pepe nero q.b.

Prezzemolo da tritare 1 cucchiaio

Succo d’arancia 1

Burro 15 g

Trota salmonata 2

Trota salmonata all’arancia – Preparazione

Per preparare la trota salmonata all’arancia iniziate dalla pulizia delle trote, praticate un taglio nel senso della lunghezza del pesce nella parte bassa ed eliminate le viscere, poi lavatela bene sotto l’acqua corrente e asciugatela.

Cospargete le carni della trota con il sale e conditela con il prezzemolo tritato e un pezzo di burro. Prendete poi una pirofila e oliatela. Adagiatevi sopra le due trote salmonate ripiene e salatele e pepatele anche all’esterno.

Cuocete in forno le due trote a 180° per circa mezz’ora: durante la cottura dovrete di tanto in tanto muovere la pirofila per staccare il pesce dal fondo e irrorarlo con il liquido di cottura sprigionato.

Cinque minuti prima del termine della cottura, spremete il succo di un’arancia e con esso irrorate le trote. Fate terminare la cottura in forno e una volte pronte sfornate le trote e spostatele su di un piatto da portata.

Raccogliete il fondo di cottura delle trote in un pentolino e unite qualche cucchiaio di panna. Fate ridurre la salsa a fuoco bassissimo per qualche minuto, aggiustate di sale se necessario, e una volta pronta ponetela in una salsiera. Servite la vostra trota salmonata all’arancia insieme alla salsa di accompagnamento.

Trota salmonata all’arancia – Consigli utili

La trota salmonata all’arancia si conserva in frigorifero, ben chiusa in un contenitore ermetico, per 1 giorno. Se volete rendere la salsa di accompagnamento più densa aggiungete un cucchiaio di farina sciolta in un po’ d’acqua.