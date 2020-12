Sanremo 2021, Amadeus risponde a Morgan: “Dette cose non vere”

Sanremo 2021 continua a parlarci di Amadeus e Morgan. Quest’ultimo ha accusato in modo pesante il direttore artistico del Festival nei giorni scorsi, dopo essere stato escluso dalla giuria di Sanremo Giovani. Il pubblico si aspettava una risposta del conduttore, arrivata solo poche ore fa.

“Morgan ha detto tante cose non vere”, ha detto il protagonista di Sanremo 2021. Amadeus ha smentito così il fatto di aver promesso a Morgan di poter entrare a far parte del Festival e che il suo nome sarebbe stato fra i 26 big in gara.

Sanremo 2021, la replica di Amadeus alle rivelazioni di Morgan

Le polemiche continuano a concentrarsi sullo scontro del momento che ha portato Sanremo 2021 sotto ai riflettori del gossip. La diatriba fra Amadeus e Morgan non è ancora scemata e possiamo solo prevedere che di certo non cesserà così facilmente. Questa volta tocca al direttore artistico della kermesse rispondere alle accuse, smentendo su tutta la linea le rivelazioni del cantautore. “Gli ho solo detto di mandarmi un brano da sottopormi”, ha detto Amadeus al giornale Libero in queste ore, “a lui come tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival”. Marco Castoldi invece aveva già dato una versione diversa della vicenda: sarebbe entrato in gara dopo aver accettato di fare il giudice di Sanremo Giovani 2020.

“Questa cosa è solo nella testa di Morgan”, dice invece Amadeus, “come quella di lui che avrebbe lavorato gratis. Non mi sarei mai permesso”. Il conduttore invece ha svelato che il cantante gli avrebbe inviato degli insulti in privato, preferendo però non entrare nel dettaglio. “Ora leggo in giro che si parla della reazione mia, si parla di insulti, omettendo in toto quel che è invece cruciale, la faccenda stessa, cioè sembra esista solo l’inca**atura, ma io non sono inca**ato, io ho subito la deludente decisione del signore mecenate, che per me è stata umiliazione e per tutti è stata sottrazione, e se anche a quel punto io avessi scagliato un sonoro vaff… non sarebbe certo quello il tema da discutere, dal momento che le braccia sarebbero cadute a chiunque, ma lo sapete benissimo”, replica di contro Morgan sui social.