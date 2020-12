The Voice Senior: chi è Alan Farrington? – Tutto su di lui

The Voice Senior: chi è Alan Farrington?

Alan Farrington, nato in Inghilterra, è un cantante di enorme talento. La sua voce stupenda lo ha portato a partecipare alla prima edizione di The Voice Senior, il talent della Rai condotto da Antonella Clerici su Rai Uno che vede sfidarsi cantanti over 60.

Alan Farrington nasce in Inghilterra, in una cittadina vicino a Liverpool, nel 1951. La sua passione per la musica ha radici molto profonde, a soli cinque anni infatti, dopo essersi trasferito a Roma insieme alla famiglia, si avvicina al mondo della musica senza mai più allontanarsene. Da piccolo infatti il cantante inizia a studiare autonomamente gli strumenti che più lo appassionano e a sei anni circa inizia già ad esibirsi. Alan Farrington ha deciso di rimettersi in carreggiata partecipando a The Voice Senior.

Nel corso degli anni Alan Farrington non ha mai abbandonato la musica, anzi è sempre stata la sua bussola. Ha lavorato sia come solista che in gruppi. Ha una voce bellissima che conquista tutti, ed ora è pronto a prendersi tutto il meritato successo che gli ha dato The Voice Senior.