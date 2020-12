Un dolce tipico giapponese che si cuoce al vapore: ecco cosa vi occorre

Per la ricetta tradizionale di questa sera abbiamo deciso di proporvi i muffin al vapore sono un tipico dolce orientale, super soffice e gustoso. Gli ingredienti sono comunissimi, la particolarità sta nella loro cottura che avviene all’interno di una vaporiera di bambù. Inoltre, sono semplicissimi da realizzare e sono davvero sofficissimi, come una nuvola. I muffin al vapore sono dei dolci che potete preparare per la colazione o per una merenda, i vostri bambini li adoreranno.

Muffin al vapore – Ingredienti

Dosi per 6 muffin:

1 uovo

100 gr di zucchero

30 ml di olio di semi

25 ml di acqua

125 gr di farina 00

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaio di cacao

Muffin al vapore – Preparazione e consigli utili

In una ciotola lavorate zucchero, uovo, olio ed acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Aggiungete la farina ed il lievito e riprendete a lavorare fino ad ottenere un composto denso e privo di grumi.

Versate metà dose nei primi 3 pirottini. Aggiungete ora nella ciotola , con il restante impasto il cacao e lavorate fino a farlo amalgamare del tutto.

Mettete ora il composto al cacao negli altri 3 pirottini. Quando la pentola con l’acqua inizierà a bollire posizionate sopra la vaporiera e all’interno i pirottini. Fate cuocere con il coperchio per 15-20 minuti circa. I vostri muffin cotti al vapore sono pronti per essere gustati.