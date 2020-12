Un Natale stellato: trama, trailer e cast del film

Un Natale stellato è il film che Canale 5 propone per il suo pomeriggio di oggi, domenica 20 dicembre 2020. Andrà in onda dalle 16:49 circa in poi ed è diretto da John Stimpson. Il titolo originale è The Spruces and the Pines, mentre il genere è commedia e sentimentale.

La trama di Un Natale stellato accede le luci su due famiglie che gestiscono un vivaio e che sono rivali da diverso tempo. I due rampolli delle due dinastie però si innamorano e scelgono di nascondere i loro sentimenti ai familiari. Scopriamo gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Un Natale stellato, la trama

I Pine e gli Spruce si fanno guerra da diversi anni: non solo perchè entrambe le famiglie gestiscono un vivaio, ma anche per via dell’eterna rivalità che emerge durante le vacanze di Natale. Un giorno, Julie Pine ritorna a casa per Natale per stabilirsi nel ranch del padre, così come Rick Spruce, il nipote del rivale. Scopriamo intanto che le due famiglie sono in realtà rivali per via del sentimento che entrambi i patriarca hanno nutrito per una donna, ora deceduta. Dopo essersi innamorati, Rick e Julie decidono quindi di non dire nulla al resto della famiglia. Entrambi temono che la situazione peggiori, ma poi comprendono che il loro amore potrebbe essere in realtà motivo di unione fra le due famiglie. La trama de Un Natale stellato ci rivela che sarà proprio il Natale a permettere alle due dinastie di mettere da parte i conflitti.

Un Natale stellato, il cast completo

Il cast de Un Natale stellato mette alla guida Jonna Walsh per il personaggio di Julie Pine e Nick Ballard per quello di Rick Spruce. Al loro fianco troviamo gli attori Ken Cheeseman per il ruolo di Dave Spruce e Tom Kemp per quello di James Pine. Sono presenti inoltre gli artisti: Kathy Harum (Martha Fuller); Sarah Fischer (Holly); John MacGregor (Josh) e Ferns Francios per un ruolo secondario.