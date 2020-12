Una promessa sotto il vischio: trama, trailer e cast del film

Una promessa sotto il vischio è il film che Tv8 propone per il suo pomeriggio di oggi, domenica 20 dicembre 2020. Andrà in onda attorno alle 16:10 ed è diretto da David Winning. Il titolo originale è The Mistletoe Promise, mentre il genere è commedia.

La trama di Una promessa sotto il vischio ci parla di un incontro casuale tra due sconosciuti che condividono il disprezzo per tutti i compromessi natalizi. Scopriamo gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Una promessa sotto il vischio, la trama

Due sconosciuti che non amano il Natale si incontrano sul posto di lavoro. Scelgono di evitare di sentirsi soli proprio durante le vacanze e così decisono di fare un patto per affrontare insieme gli eventi futuri. Entrambi infatti hanno dei validi motivi per odiare questa particolare festività. Alcuni anni prima, Elise ha scoperto che il marito la tradiva con la migliore amica. Per questo ha scelto il divorzio, anche se poi si è ritrovata da sola, distrutta e diffidente verso il prossimo. Con il trascorrere dei giorni, Elise e Nick comprendono però di trovarsi a loro agio a Natale e di amarlo persino. La trama di Una promessa sotto il vischio ci rivela che i due si renderanno presto conto con il loro contratto potrebbe condurli lungo una strada che entrambi non si aspettavano di percorrere. La narrazione è basata sul bestseller scritto da Richard Paul Evans.

Una promessa sotto il vischio, il cast completo

Jaime King interpreta Elise Donner, mentre Luke Macfarlane presta il volto a Nick Derr. Nel cast di Una promessa sotto il vischio troveremo anche gli attori Christie Laing per il ruolo di Holly e Lochlyn Munro per quello di Dan Dunning. Sono presenti inoltre i seguenti attori: Erin Boyes (Zoey); Ashley Ross (Drew Richards); Ben Wilkinson (Saul Hitesman); William Vaughan (Bradford Connolly); Chelsey Marie (Kylie Connolly); Kehli O’Byrne (Sharon Hitesman); Kyle Donaldson (uomo del tempo) e Alvin Sanders (Honcho Willison).