Unire zucchero e banana: il risultato è sorprendente

Mischiando lo zuccero alla banana si ottiene uno scrub dalle proprietà e dai benefici davvero sorprendenti. Attraverso questi due semplici ingredienti, presenti tra l’altro in tutte le case, è possibile ristabilire il giusto equilibrio della pelle tra sebo e vitamine.

Accade molto spesso, infatti, di avere problematiche cutanee, specie sul viso, e di andare alla ricerca di prodotti top di gamma, super costosi, super recensiti, senza però avere i risultati sperati. In primis, risulta difficile poter stabilire, a priori, quale sia il motivo per cui la pelle in alcune zone del viso si presenta più oleosa che in altre zone. Uno dei motivi può essere quello legato ad una beauty routine scorretta o anche da un dieta squilibrata, magari ricca di grassi e povera di vitamine. Nel caso di pelle del viso a tendenza grassa e acneica, esistono tanti rimedi naturali che daranno i risultati sperate senza spendere una fortuna. Infatti, la pelle grassa può essere purificata attraverso gli scrub fatti in casa come quello, già citato, a base di banana e zucchero. Ovviamente, le cause possono essere anche genetiche o ormonali, quindi se avete un’acne severa non esistate a conttatare un dermatologo esperto, perché sicuramente il problema non andrà via attraverso creme, cosmetici o scrub naturali. Se invece la vostra pelle appare grassa, a volte manifesta degli sfoghi, ma tutto sommato è una pelle tendenzialmente sana, ecco che allora siete le persone che fanno al caso a questo scrub naturare a base di zucchero e banana. Quello che dovete fare è molto semplice: prendete una banana matura, 2 cucchiai di zucchero di canna integrale, aggiungete le gocce di mezzo limone e strofinate il composto sul viso. Basta, il gioco è fatto. Dopo aver massaggiato accuratamente la pelle per almeno 5 minuti, potete sciacquare il viso con acqua tiepida e asciugarlo tamponandolo delicatamente con un panno in microfibra che fungerà da microesfolazione. Ricordiamo lo scrub deve essere applicato sulla pelle del viso solo dopo averla precedentemente pulica e struccata. Durante l’operazione può essere utile utilizzare una fascia per capelli che renderà l’applicazione più facile per non sporcare i capelli.

Lo scrub potrà essere applicato una volta a settimana massaggiando la pelle con movimenti lenti e circolari.