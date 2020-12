Vangelo di domani 21 Dicembre: commento e Letture

Lunedì 21 dicembre 2020

Ct 2, 8–14 opp. Sof 3, 14–17; Sal 32

Vangelo secondo Luca (1, 39–45)

VANGELO

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

COMMENTO

Come dev’essere bello sentirsi accolti in questa maniera? Maria nel suo sì decide di donarsi senza riserve, ma in questo suo offrirsi completamente trova la risposta di chi è in comunione col Signore come Lei, chi è in grado di riconoscere il disegno a cui sta cooperando. Elisabetta riveste il ruolo di tutti coloro che sanno avere uno sguardo sincero sulle situazioni della vita, tutti coloro che sanno cogliere la fatica ma anche la gioia altrui. Ecco che quella capriola in grembo non è soltanto una benedizione di Dio, un riconoscimento tra eletti prima ancora che vengano alla luce, è sintomo esattamente di quella felicità condivisa, quella affinità tra cuori sinceri. Quante volte ci lasciamo sconvolgere da questa stessa partecipazione? Quante altre volte non permettiamo invece che affiori in noi questa forma di viva adesione? Non lasciamo che gli aspetti più umani del nostro carattere prendano il sopravvento, né lasciamo che le logiche del mondo soffochino questi nostri slanci. Ripartiamo dalla semplicità di questo incontro per ritrovare la stessa profonda bellezza nella nostra vita.