Andrea Dal Corso confessa la verità: “Si, io e Terry ci siamo stancati”

Andrea Dal Corso e stanco e confessa la verità su cosa sta succedendo realmente tra lui e Teresa Langella. La ex coppia di Uomini e Donne nelle ultime settimane sembra essere protagonista di una presunta crisi che sta lasciando molto dubbiosi i loro fan. Nonostante le tantissime accuse e i dubbi nei confronti della loro storia d’amore, nessuno dei due ha mai deciso di intervenire e spiegare quello che sta realmente accadendo fino alla giornata di ieri.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne infatti, ha così deciso di lanciare una vera e propria accusa nei confronti del tantissimi utenti social che, continuano ad intromettersi all’interno della loro relazione. Dal Corso arrabbiato con gli haters ha risposto alle polemiche delle ultime settimane nelle sue storie Instagram. Quali sono state le sue affermazioni?

Andrea Dal Corso confessa la verità sulla sua storia con Teresa Langella

La storia d’amore nata all’interno di Uomini e Donne tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella continua ormai da diversi anni nonostante entrambi abitino lontano l’uno dall’altra. Proprio per questo, nelle ultime settimane gli utenti social continuano ad accusare la coppia di essere in via di separazione anche se entrambi hanno sempre mantenuto il silenzio.

Nella giornata di ieri però, Andrea Dal Corso ha deciso di mettere a tacere le tantissime critiche sul loro conto. L’ex corteggiatore ha così spiegato cosa sta realmente succedendo tra lui e Teresa Langella. Parole drastiche ma che tolgono ogni dubbio sul loro amore: “Altro che libri sull’empatia ci vorrebbero qui, ragazzi. Comunque ebbene si, io e Terry ci siamo stancati. Ci siamo stufati ma non l’uno dell’altra, ma di queste dinamiche perché le coppia litigano. Alzi la mano chi in coppia non litiga mai, chiaramente anche noi abbiamo le nostre dinamiche. Non aiuta il fatto di essere distanti perché se si è vicini si riesce anche a riconciliarsi velocemente. Ma non è questo il fatto”.

Andrea ha così concluso con: “Quello che io dico è: possono comunque nascere dei gossip ma se voi ci seguite è perché volete bene ad Andrea e volete bene a Terry. Potete voler bene anche alla coppia, ma questo viene dopo perché altrimenti si creano delle dinamiche macabre a volte, dove se uno non mette il commento all’altro se non fanno storie insieme…se volete una storia della Disney, guardatevi un film della Disney, siamo sotto Natale. Fate altro, però questa non è più una relazione in tv è una relazione reale e come tutte ha alti e bassi. Non dovete crocifiggerci perché uno non mette un commento e dire: “Lui è uno str*nzo, predica bene e razzola male, l’ha tradita”. Keep it calm, relax, it’s Christmas time”.