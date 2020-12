Anna Tedesco si lascia andare a un lungo sfogo e si difende dalle accuse che Giorgio Manetti le avrebbe lanciato contro nel corso di questi ultimi mesi. La ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne è convinta di non aver mai sbagliato contro l’ex cavlaiere e cerca di spiegare il suo punto di vista in merito a tutto quello che è successo.

All’interno del magazine di Uomini e Donne Anna spiega la fortissima amicizia che legava lei e Giorgio, andata man mano a scemare a causa di alcuni comportamenti che non le sono piaciuti. La ex dama del parterre si lascia andare così a un lungo sfogo mettendo in mezzo anche l’interesse che prova verso Maurizio. Quali sono state le sue affermazioni?

Anna Tedesco si difende da Giorgio Manetti

La ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne ha confessato all’interno del magazine di essere molto delusa dal comportamento di Giorgio Manetti. Secondo il suo punto di vista infatti, è stato proprio il cavaliere ad aver parlato male di lei in moltissime occasioni. Proprio per questo, Anna ha spiegato: “La redazione di Uomini e Donne è stata splendida. Persone fantastiche che mi hanno fatto avere tutto il loro affetto. È stato bello e mi sono sentita più forte. […] Tanti, praticamente tutti. Tranne uno: Giorgio. Mi dispiace ma lui è un tasto dolente. Non ci siamo più sentiti, dai tempi del primo lockdown. Gli avevo scritto e non mi ha mai risposto. Alcune persone mi hanno poi riferito che ha parlato male di me: in pratica avrebbe detto che all’epoca ero tornata nel programma per visibilità. Se dovesse essere vero, ci rimarrei malissimo. Credevo nella nostra amicizia e l’ho sempre difeso”.

Anna Tedesco si difende da Giorgio Manetti: “Lui mi chiamava spesso e…”

Anna ha poi terminato con: “Sono più che convinta, purtroppo. Lui mi ha fatto gli auguri di Pasqua e non gli ho risposto; non ha pensato ad alzare il telefono e chiedermi: “Qualcosa non va, Annie?” come faceva in passato. Io avevo e ho la coscienza pulita. E lui, che mi chiamava spesso, ha smesso di farlo. Per come sembrerebbero essere andate le cose, ci sono rimasta malissimo, come quando sono stata accusata di essere innamorata segretamente di lui e lui stesso non mi ha difesa, pur sapendo che siamo sempre solo stati amici. Ora però questa amicizia la considererei conclusa”.